장동혁 "대통령, '조희대 사퇴 요구'에 공감 표현했다면 명백한 탄핵 사유"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 15일 부산 수영구 남천동 부산시당에서 열린 현장최고위원회에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 이재명 대통령이 조희대 대법원장에 대한 민주당의 사퇴 요구에 원칙적 공감을 표현했다면 명백한 탄핵 사유라고 주장했습니다.장 대표는 오늘(15일) 국회에서 "대법원장의 임기는 헌법에 보장돼 있다"며 "사법부가 흔들리지 말고 헌법에 보장된 임기에 따라서 사법부의 독립을 지키라는 국민의 명령이고 헌법 정신"이라고 밝혔습니다.이어 "그런데 마음에 들지 않는다고 본인의 재판을 위해서 대통령이 현직 대법원장을 향해 사퇴하라는 민주당의 저열한 목소리에 원칙적으로 공감한다고 표현했다면 명백한 탄핵 사유라고 생각한다"고 말했습니다.장 대표는 또 "사법부의 독립을 위해 임기가 보장된 대법원장에게 '내 공직선거법 사건 유죄 판결했으니 물러나라'고 하는 것이 반헌법적이 아니라면 무엇이 반헌법적인가"라고 되물었습니다.장 대표는 오늘 오전 부산에서 열린 최고위원회의에서도 "대통령실은 조 대법원장을 사퇴시키고 이재명 대통령의 선거법 사건 유죄 판결을 뒤집으려 할 것"이라며 "공범들 판결도 무죄로 만들기 위해 대법원장 사퇴를 요구하는 것"이라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)