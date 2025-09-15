"대법원장 사퇴" 민주당 최고조 압박…속끓는 법원 '침묵'

▲ 9월 12일 서울 서초구 대법원에서 열린 '2025 대한민국 법원의 날 기념식'에 참석한 조희대 대법원장.

더불어민주당이 조희대 대법원장을 직접 겨냥해 사법부를 향한 압박 수위를 높여가자 법원 내부에선 당혹감 속에 상황을 예의주시하고 있습니다.대법원은 지난 주말부터 이어진 민주당 강경파 의원들의 조 대법원장 사퇴 요구에 대해 오늘(15일)도 특별한 입장을 내놓지 았았습니다.조 대법원장은 오늘 오후 퇴근길에 '정치권에서 사퇴 요구하고 있는데 입장이 있는지'를 묻는 취재진에게 아무런 말도 하지 않았습니다.조 대법원장은 지난 12일 출근길에 '사법개혁' 입법 추진과 관련해 "충분한 논의가 필요하다"는 입장을 밝힌 것과 달리, 오늘 오전에도 취재진에 별다른 입장을 드러내지 않았습니다.대법원도 공식적인 입장 표명을 비롯해 언급 자체를 자제하는 분위기입니다.하지만 법원 내부에선 사법부 수장을 향한 노골적 사퇴 압박에 당혹스러워하는 분위기가 역력합니다.검찰개혁에 비해 사법개혁 논의는 그간 구체적으로 전개되지 않았던 상황에서 갑자기 대법원장을 향한 최고 수위 공세가 돌출한 것에 특별한 배경이 있는 것인지에 대해 관심을 기울이는 기류도 있습니다.하지만 개별 법원이나 전체 차원의 판사회의 등 구체적인 움직임은 아직 특별히 표출되지는 않고 있습니다.(사진=연합뉴스)