[8뉴스 예고] 순직 해경 영결식 엄수…"함구 지시 있었다"

오늘(15일) 8시 뉴스 주요 내용입니다.



1. 순직 해경 영결식 엄수…"함구 지시 있었다"



갯벌에서 구조 활동을 하다 순직한 고 이재석 경사의 영결식이 엄수됐습니다. 동료 경찰들은 영결식에 앞서 기자회견을 열고, 사고에 대해 함구하라는 윗선의 지시가 있었다고 폭로했습니다.



2. 대법원장 사퇴 압박…법원 내부 '부글부글'



민주당에서 조희대 대법원장 사퇴 요구가 나온 데에 대해, 대통령실이 '특별한 입장이 있는 건 아니'라면서도 그런 요구가 나온 이유를 돌이켜봐야 한다는 데 원칙적으로 공감한다고 밝혔습니다. 사법부에 대한 압박에, 법원 내부도 들끓고 있습니다.



3. "투자위축 원치 않아…미국 와서 교육해 달라"



트럼프 미국 대통령이 해외 기업이 미국에 투자하는 것을 위축시키고 싶지 않다며 미국에 제조 방법을 가르쳐 달라고 호소했습니다. 조지아 구금 사태 이후, 국제 사회의 반감과 우려를 의식한 걸로 보입니다.



4. '패스트트랙 충돌' 나경원에 징역 2년 구형



지난 2019년 '국회 패스트트랙 충돌' 사건으로 기소된 국민의힘 전신, 자유한국당 지도부에 실형이 구형됐습니다. 검찰은 당시 원내대표였던 나경원 의원에게 징역 2년을 구형했습니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.