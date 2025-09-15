장동혁, 나경원 실형 구형 검찰에 "무슨 미련으로 권력 시녀 노릇"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 15일 부산 수영구 남천동 부산시당에서 열린 현장최고위원회에서 발언하고 있다.

국민의힘은 검찰이 '국회 패스트트랙(신속처리안건) 충돌 사건'으로 재판에 넘겨진 나경원 의원 등에게 실형을 구형한 데 대해 "야당을 없애고 일당 독재를 만들겠다는 더불어민주당의 야욕에 검찰이 부화뇌동하는 것"이라고 비판했습니다.장동혁 대표는 오늘(15일) 국회에서 기자들과 만나 "행위와 죄질에 어떤 균형도 맞지 않는 구형을 한 것이 참담하다"고 말했습니다.장 대표는 "당시 싸운 우리 당 의원들은 개인이나 당의 이익이 아닌 대한민국을 위해 싸운 분"이라며 "권력이 칼을 들고 심장을 계속 찔러대며 검찰을 해체하겠다는데 검찰은 무슨 미련과 자존심으로 권력 시녀 노릇을 하는지 알 수 없다"고 강조했습니다.이어 "어느 순간 이재명이라는 정치인이 국회에 들어오고, 권력 정점에 서면서 대한민국 모든 헌법 질서가 무너져 내린다"며 "이제는 분노가 아니라 두렵다. 사법부마저 권력의 시녀가 되기를 자처한다"고 비판했습니다.민주당이 나 의원에 대한 실형 구형을 이유로 법제사법위원회 간사직 추천 철회를 요구한 데 대해선 "대법원 유죄 판결까지 난 대통령이 자리를 지키고 있다"며 "대통령이 자리에서 비킨다면 간사 추천을 철회하겠다"고 맞받았습니다.패스트트랙 사건은 지난 2019년 4월 공직선거법 개정안과 고위공직자범죄수사처 설치법 등을 패스트트랙 법안으로 지정하는 사안을 두고 여야 의원과 보좌진들이 국회에서 충돌한 사건을 일컫습니다.검찰은 오늘 서울남부지법에서 열린 결심 공판에서 당시 자유한국당(국민의힘 전신) 원내대표이던 나 의원에게 징역 2년, 송언석 원내대표에게 징역 10개월과 벌금 200만 원을 각각 구형했습니다.(사진=연합뉴스)