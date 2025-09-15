뉴스

중국 "엔비디아 반독점법 위반 추가 조사"…미국 압박?

김민표 기자
작성 2025.09.15 18:04 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
중국 "엔비디아 반독점법 위반 추가 조사"…미국 압박?
▲ 엔비디아

중국 정부가 엔비디아의 반도체기업 인수 관련 반독점법 등 법규 위반에 대해 추가 조사를 하기로 했습니다.

중국 국가시장감독관리총국은 소셜미디어 공식 계정을 통해 "최근 예비 조사 결과, 엔비디아는 '중국 반독점법'과 시장감독관리총국의 '엔비디아의 멜라녹스 지분 인수에 대한 제한 조건부 승인 반독점 심사 결정 공고'를 위반했다"며 "법에 따라 추가 조사를 결정했다"고 밝혔습니다.

엔비디아는 2019년 이스라엘의 반도체업체 멜라녹스를 69억 달러(약 9조 6천억 원)에 인수했고, 당시 중국 정부는 제한 조건을 걸고 합병을 승인했습니다.

여기에는 중국 시장에 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 가속기와 멜라녹스 고속 네트워크 상호연결 장비, 관련 소프트웨어·액세서리를 계속 공급해야 한다는 내용이 포함됐습니다.

그러나 엔비디아는 이후 미국 정부의 수출 통제를 근거로 중국에 GPU 가속기 제품 공급을 중단했고, 중국은 이를 문제 삼아 지난해 12월 엔비디아를 겨냥한 반독점 조사를 개시했습니다.

중국 정부의 엔비디아 반독점법 추가 조사 발표는 미중 양국이 스페인 마드리드에서 고위급 무역 회담을 진행 중인 가운데 나왔습니다.

도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 인상 정책 도입 후 미중이 개최한 네 번째 고위급 회담으로, 이번 회담에선 중국 바이트댄스가 소유한 틱톡의 매각 문제도 협상 테이블에 올랐습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지