내란특검 "'교회 압수수색' 한 적 없어…허위 비방, 악의적·비열"

▲ 박지영 특검보

내란특검팀은 오늘 "특검팀은 교회를 압수수색한 적이 없다"며 관련 언론 사설을 "악의적이고 비열한 작태"라며 강도 높게 비판했습니다.박지영 특검보는 오늘(15일) 브리핑에서 "유력 신문 사설에서 내란 특검이 교회를 압수수색했다는 허위 사실을 적시해 비방하는 글을 썼다"며 "이는 허위 사실"이라고 말했습니다.박 특검보는 또, "내란 특검이 교회를 압수수색한 사실이 없다는 것은 대한민국 국민뿐만 아니라 세계에도 널리 알려진 공지의 사실"이라며 "허위 사실을 적시한 대상 언론인에 대해서는 엄정하게 대응할 예정"이라고 덧붙였습니다.한편, 박 특검보는 한동훈 전 국민의힘 대표가 특검팀의 증인신문 청구를 비판하는 입장을 낸 것에 대해 "할 테면 하라는 식의 말씀은 매우 유감"이라고 밝혔습니다.특검팀은 앞서 '국회 계엄 해제 의결 방해 의혹'과 관련해 한 전 대표에게 참고인 조사 출석을 요청했으나, 한 전 대표 측은 이에 응하지 않았습니다.이에 특검팀은 한 전 대표의 진술을 듣기 위해 법원에 공판 전 증인신문을 청구했습니다.한 전 대표가 신문 기일에도 출석하지 않는 경우, 강제 구인하는 방안도 검토할 방침으로 전해졌습니다.앞서 한 전 대표는 내란특검의 증인신문 청구에 대해 페이스북에 올린 글에서 "특검이 누구보다 앞장서 계엄을 저지했던 저를 강제구인하겠다고 밝혔다"며 "할 테면 하라고 말씀드린다"고 반발했습니다.