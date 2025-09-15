외교부 "구금 인권 침해, 기업과 협조해 사실 관계 확인"

▲ 미국 이민당국에 의해 조지아주에 구금됐던 한국인 근로자들이 12일 영종도 인천국제공항 제2여객터미널 입국장을 나서고 있다.

외교부는 미국 이민당국이 한국인 근로자를 대규모로 구금하는 과정에서 인권침해가 있었다는 논란과 관련해 기업 측과 협의를 통해 사실 관계를 확인해 나가겠다고 밝혔습니다.정부는 기업 측으로부터 전달받은 사실 관계를 바탕으로 필요하면 외교 경로를 통해 미국 측에 문제를 제기하겠다는 입장입니다.외교부 당국자는 오늘 기자들과 만나 "우리 국민들이 구금 시설로 이송된 뒤 어떤 인권침해가 있었는지 등 전반적인 사실 관계 확인을 진행할 것"이라고 말했습니다.언론을 통해 공개된 한 근로자의 '구금 일지' 상에는 체포 시 미국 측이 미란다 원칙이 고지되지 않았다는 내용과 함께 곰팡이 핀 침대와 냄새나는 물 등 열악한 당시 상황 등이 기록되어 있습니다.또 미국 측 요원들이 구금자를 앞에서 웃으며 '노스코리아(북한)'을 언급하면서 조롱한 정황도 담겨 있습니다.외교부 당국자는 구금 시설에서 이뤄진 영사 접견 과정에서는 관련 진술을 확보하지는 못했다면서 "한 번에 50명씩 접견하는 중에 급박한 사안 위주로 들었고, 개개인의 불편을 충분히 토로할 시간이 없었을 것"이라고 말했습니다.이 당국자는 귀국한 구금자가 소지한 단기 사용, B1 비자의 경우 무효화되지 않는 것으로 한미 간 교섭이 이뤄졌다고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)