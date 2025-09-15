[글로벌D리포트] "살인자 네타냐후"…3대 자전거대회 막은 시위

스페인 수도 마드리드입니다.



친팔레스타인 시위대가 깃발을 들고 이스라엘의 가자지구 공격을 규탄하고 있습니다 막아서는 경찰에게 물건을 던지며 격렬하게 저항합니다.



"네타냐후는 살인자다" 현지시간 어제 가자지구 전쟁 중단을 촉구하는 반이스라엘 시위대가 세계 3대 사이클 대회로 꼽히는 스페인의 '부엘타 아 에스파냐' 대회 경기장을 점령했습니다.



시위대를 해산시키기 위해 최루탄까지 등장했습니다.



경찰과 시위대의 충돌로 경찰관 22명이 다쳤고 현장에서 2명이 체포됐습니다.



조직위원회는 대회 진행이 어렵다고 판단하고 결국 조기 폐회를 선언했습니다.



3주 동안 총 3천151킬로미터를 21개 구간으로 나눠 달리는 부엘타 대회가 스물한 번째 마지막 구간에서 중단된 겁니다.



앞선 구간에서도 선수들의 대열에 반이스라엘 시위대가 들이닥치면서 조직위 측은 경주 코스를 줄이거나 변경하면서 대회를 진행해 왔습니다.



이번 시위는 부엘타 대회에 이스라엘 소속 팀이 참가하면서 촉발됐습니다.



페드로 산체스 스페인 총리가 시위대를 지지하고 나서면서 충돌을 부추겼단 비판도 나오고 있습니다.



[페드로 산체스/스페인 총리 : 팔레스타인 지지와 같은 정의로운 길에 나서는 우리 스페인 국민에게 경의를 표합니다.]



이스라엘의 가자지구 점령작전이 본격화한 후 이스라엘 규탄 시위가 유럽 등 각국으로 확산하는 가운데 오는 19일 스페인에서 열리는 세계 체스대회에 참가하려던 이스라엘 선수 7명은 국기 없이 참가하라는 주최 측 요구에 기권하기도 했습니다.



(취재 : 권영인, 영상편집 : 우기정, 제작 : 디지털뉴스편집부)