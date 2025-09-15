한강버스 18일 운항 시작…마곡-잠실 127분

서울의 새 친환경 수상교통수단인 '한강버스'가 3개월간 시민 체험 운항을 마치고 18일 오전 11시 정식 운항을 시작합니다.



한강버스는 총 8척의 선박이 마곡-망원-여의도-옥수- 압구정-뚝섬-잠실 7개 선착장, 28.9㎞를 오갈 예정입니다.



한강버스는 정식 운항 초기 오전 11시부터 오후 9시 37분까지, 주중·주말 모두 1시간∼1시간 30분 간격으로 하루 14회 운항합니다.



소요 시간은 마곡에서 잠실까지 127분, 여의도에서 잠실까지 80분입니다.



---



서울시가 오는 21일 0시부터 서소문고가차도를 전면 통제하고 본격적인 철거 공사에 착수합니다.



서소문고가차도는 충정로역과 시청역을 잇는 18개의 교각으로 구성된 길이 335ｍ, 폭 14.9ｍ의 도로입니다.



현재 하루 평균 4만 대 이상의 차량이 통행하고 있습니다.



철거 공사는 지난달 17일 0시부터 단계적으로 차로를 축소하는 방식으로 진행됐으며, 21일 0시부터는 전면 통제가 이뤄집니다.



---



클로이 자오 감독의 영화 '햄닛'이 '오스카 전초전'으로 꼽히는 토론토 국제영화제에서 최고상인 관객상을 수상했습니다.



이번에 신설된 국제관객상은 박찬욱 감독의 블랙코미디 '어쩔수가없다'가 차지했습니다.



토론토 영화제는 북미 최대 규모 영화제로 칸 국제영화제, 베를린 국제영화제, 베네치아 국제영화제 등과 같이 세계적인 영화제로 꼽힙니다.



---



스페인에서 열린 세계 3대 도로 사이클 대회 '부엘타 아 에스파냐'가 이스라엘·팔레스타인 갈등으로 파행을 겪었습니다.



AP통신 등에 따르면, 수백 명의 반이스라엘 시위대가 현지시간 14일 마드리드 시내의 마지막 코스를 점거하면서 부엘타 대회가 중단됐습니다.



대회 진행이 어려워지자 조직위원회 측은 조기 폐회를 선언하고, 이미 종합 순위에서 선두를 달리던 덴마크의 요나스 빙에고르를 최종 우승자로 확정했습니다.