"상생 노력은 없고 소송만"…SNT모티브 향한 냉담한 민심

<앵커>



얼마 전 SNT모티브가 지역의 동종 업체를 상대로 제기한 기술 유출 소송과 관련해 검찰은 무혐의 처분을 내렸습니다. SNT모티브가 신생기업의 발목을 잡아온 행태에 대해 지적하는 목소리가 높았고, 특히 그동안 지역사회와 융화되는 노력을 해오지 않았던 점이 도마 위에 오르면서 '소송에만 진심인 기업'이라는 비아냥을 사고 있습니다.



김동환 기자가 취재했습니다.



<기자>



차량용 모터 기술과 관련한 영업비밀을 빼돌렸다며 SNT모티브가 코렌스EM을 상대로 제기한 소송에서 지난 7월 검찰은 최종 무혐의 결정을 내렸습니다.



이 결과를 두고, SNT모티브가 무분별한 의혹 제기로 그동안 신생기업의 성장을 막아왔던 것 아니냐는 따가운 지적이 잇따랐습니다.



SNT모티브는 자산 1조 2천여억 원, 직원 수가 700명에 이르는 큰 회사입니다.



하지만 규모에 비해 지역사회에서 SNT모티브의 존재감은 크지 않습니다.



방산업종의 특성도 있겠지만, 문화 사업 지원이나 기부활동 등 지역 공헌이 부족해 인지도나 호감도가 낮기 때문입니다.



[도한영/부산경실련 사무처장 : 지역을 기반으로 하는 지역 기업이라면 당연히 지역사회와 함께 성장하고 상생할 수 있는 그러한 노력을 적극적으로 펼쳐야 한다고 보이거든요.]



심지어 SNT모티브는 지역기업이지만, 부산상공회의소 회비조차 납부하지 않을 정도로 폐쇄적인 기업이라는 이미지를 갖고 있습니다.



이는 풍산 등, 다른 방산업체와도 대조됩니다.



[원두환/부산대 경제학과 교수 : 기업의 수익이 일부는 우리 지역에 공헌이 되어야지 우리 주변 지역에 모든 도움이 되고 그것이 다시 순환을 거쳐서 기업의 새로운 이익으로 창출될 수 있을 것이라고 봅니다.]



SNT모티브는 검찰 수사 결과에 불복해 항고장을 제출하며 갈등을 여전히 키우고 있습니다.



지역 공헌은 뒷전이고, 지역기업과의 소송에만 진심인 듯 보이는 모습 때문에 SNT모티브를 지켜보는 지역사회의 눈초리는 싸늘합니다.



(영상취재 : 오원석 KNN)



KNN 김동환