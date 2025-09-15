성비위 사건 수습 나선 조국…"통렬히 반성할 것"

<앵커>



조국 조국혁신당 비대위원장이 오늘(15일) 첫 비상대책회의를 주재하고 당내 성비위 사건 수습에 나섰습니다. 조 위원장은 책임지고 피해자의 상처를 치유하고 당내 제도를 개선하겠다고 밝혔습니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



당내 성비위 사건 후폭풍을 계기로 꾸려진 조국혁신당 첫 비상대책위원회 회의.



회의실에는 '진심으로 진심을 얻겠다'는 걸개 메시지가 걸렸습니다.



회의를 주재한 조국 비대위원장은 "당에 대한 비판을 받아들인다"며, 자신부터 "통렬히 반성하겠다"고 말했습니다.



[조국/조국혁신당 비대위원장 : 제가 책임지고 피해자의 상처 치유, 온전한 보상, 재발 방지, 제도 개선을 하겠습니다.]



소통과 치유, 통합이라는 세 원칙을 바탕으로 삼겠다며, 피해자 실명 거론 금지와 악의적 보도에 대응할 가짜뉴스 대응단 출범, 상시 당내 인권보호 기구 설치 등을 지시했습니다.



또 모든 당원이 비대위원이라며 당원들 뜻을 수평적으로 반영하기 위해 이르면 이번 주부터 전국 시도당별 당원과 대화를 시작하겠다고 했습니다.



조 위원장은 탈당한 피해자가 원할 경우 1년 내 복당이 금지된 기존 당헌·당규의 예외로 적용하고 원하는 당직이나 당무도 맡을 수 있게 하라고도 덧붙였습니다.



피해자와는 피해자가 알려온 대리인을 통해 의사소통을 이어가고 있다며, 오늘 지시 내용 중 상당 부분은 피해자 측의 요구를 반영한 거라고 설명했습니다.



어제 성 비위 사건 가해자로 지목돼 제명된 김보협 전 수석대변인이 SNS를 통해 성희롱이나 성추행이 없었다고 주장한 것은 일축했습니다.



[조국/조국혁신당 비대위원장 : 제명이란 당의 결정은 변함이 없습니다. 앞으로도 변함이 없을 것이고요.]



조 위원장은 "차근차근 당면한 현안을 하나하나 해결하는 과정에서 당원과 국민의 신뢰를 얻고자 한다"고도 밝혔습니다.



(영상편집 : 남 일)