위성 인터넷 스타링크, 곳곳서 원인 불명 통신 장애

▲ 스페이스 X 스타링크 홈페이지

일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X의 위성 인터넷 스타링크가 통신 장애를 겪고 있다고 로이터 통신이 보도했습니다.보도에 따르면 스타링크는 자사 홈페이지 공지를 통해 "현재 서비스 장애를 겪고 있으며 조사하고 있다"고 밝혔습니다.스타링크는 원인이 무엇인지, 영향을 받는 지역은 어디인지 등과 관련한 세부 사항은 공개하지 않았습니다.인터넷 서비스 장애를 추적하는 미국 사이트 다운디텍터는 미국 동부 시간 0시 35분 기준으로 미국 내 4만 3천 명 이상의 사용자가 영향을 받았다고 밝혔습니다.스페이스X 측은 로이터의 논평 요청에 응답하지 않았습니다.스타링크는 최근 잇달아 통신 장애를 겪었습니다.지난달 18일에도 통신 장애가 발생해 1시간여 동안 3만 건이 넘는 이용자 신고가 접수됐습니다.지난 7월 24일에도 통신 장애가 2시간 넘게 지속되다 복구된 바 있습니다.저궤도 위성 통신 서비스인 스페이스X는 2020년 10월 스타링크 베타(시범) 서비스를 시작해 빠른 속도로 가입자를 늘리며 현재 전 세계 500만여 가입자에게 인터넷 서비스를 제공하고 있습니다.스타링크 위성망은 7천여 개에 달하는 통신용 인공위성으로 구성돼 있습니다.(사진=스페이스X 제공, 연합뉴스)