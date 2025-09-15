뉴스

[단독] 20대 틱토커 살해 피의자 "경찰 피하려 8번 정차" (D리포트)

권민규 기자
작성 2025.09.15 16:17 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
20대 틱토커를 살해한 혐의를 받는 50대 남성 A 씨가 경찰 조사에서 "수사에 혼선을 주기 위해 차량을 8번 정차했다"고 시인한 것으로 확인됐습니다.

경기 용인동부경찰서는 A 씨가 인천 영종도 인근 차 안에서 피해 여성을 살해한 뒤, 경찰 수사를 피하기 위해 충남 서천과 전북 군산·전주 등 서해안을 따라 내려오며 일대 8군데에서 차량을 정차해 경찰 수사를 피했다는 진술을 확보했습니다.

또한 경찰은 A 씨가 피해 여성과 동업관계로서 후원을 해왔다는 진술을 확인하기 위해 영장을 신청해 금융거래 내역을 들여다볼 방침이라고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 11일 오후 인천에서 틱토커인 20대 여성을 폭행하고 목을 졸라 살해한 뒤 전북 무주군의 한 야산에 유기한 혐의를 받습니다.

피해 여성의 부모는 앞서 지난 12일 오후 4시쯤 "딸과 연락이 닿지 않는다"며 용인동부경찰서에 실종 신고를 했습니다.

피해 여성의 동선을 추적하던 경찰은 여성이 A 씨의 차를 타고 인천에서 무주 방면으로 이동한 사실을 확인하고 전북경찰청과의 공조로 그제(13일) 새벽 5시쯤 시신 유기 장소에서 100ｍ가량 떨어진 지점에서 A 씨를 발견했습니다.

당시 A 씨는 "여성과 말다툼을 한 뒤 헤어졌다"는 취지로 진술했으나, 경찰은 A 씨가 신분증 제시 요구에 응하지 않고 도주하려 해 공무집행방해 혐의로 긴급체포했습니다.

용인동부경찰서로 압송된 A 씨는 혐의를 모두 시인한 것으로 알려졌습니다.

A 씨는 지난 5월 피해 여성에게 접근해 "틱톡 시장에 대해 잘 알고 있다. 구독자를 늘리는 걸 도와주겠다"며 동업과 투자를 제안한 것으로 조사됐습니다.

그러나 채널 운영과 관련한 이견으로 갈등이 생겼고, 지난 11일 오후 인천에서 영상 촬영을 하다가 말다툼 끝에 범행한 것으로 파악됐습니다.

A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문은 내일 오후 2시 반 수원지방법원에서 열립니다.

(취재 : 권민규, 영상편집 : 박나영, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지