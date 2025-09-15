[자막뉴스] 삼성 이재용 회장 장남 지호 씨, 진해 해군 부대 장교 훈련 입대

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(24) 씨가 미국 시민권을 버리고 오늘(15일) 국방의 의무를 다하기 위해 해군 장교로 입대했습니다.



이지호씨는 오늘 오후 1시쯤 차를 타고 경남 창원시 진해구 진해기지사령부 제3 정문 위병소를 탑승한 채로 통과했습니다.



장교 입대자의 신분 확인은 위병소와 위병소에서 수십 미터 떨어진 곳에서 동시에 진행됐고, 이씨가 탑승한 차는 위병소에서 떨어진 곳에서 보안 검사를 받았습니다.



이씨는 139기 해군 학사관 후보생으로 입영해 11주간 장교 교육 훈련을 받고 12월 1일 해군 소위로 임관하게 됩니다.



훈련기간과 임관 후 의무복무기간 36개월을 포함해 군 생활 기간은 총 39개월입니다.



이씨의 보직과 복무 부대는 아직 결정되지 않을 가운데 교육훈련 성적, 군 특기별 인력 수요 등을 감안해 임관 후 정해집니다.



2000년 미국에서 태어나 한국과 미국 복수 국적을 가지고 있던 이지호 씨는 해군 장교로 병역 의무를 다하기 위해 앞서 미국 시민권을 포기했습니다.



(취재: 심우섭, 영상편집: 최강산, 제작: 디지털뉴스편집부)