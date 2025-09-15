뉴스

단거리처럼 '사진 판독'…0.03초로 갈린 세계선수권 남자 마라톤

홍석준 기자
작성 2025.09.15 14:28 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
단거리처럼 '사진 판독'…0.03초로 갈린 세계선수권 남자 마라톤
▲ 탄자니아의 심부가 15일 일본 도쿄에서 열린 2025 세계육상선수권 남자 마라톤에서 우승한 뒤 세리머니를 하고 있다.

알폰스 필릭스 심부(33·탄자니아)가 역대 세계육상선수권대회 남자 마라톤에서 가장 치열한 접전을 펼치며 금메달을 목에 걸었습니다.

이번 대회 남자 마라톤은 0.03초 차로 1, 2위가 갈렸습니다.

남자 100m 1, 2위를 가른 0.05초보다 짧은 시간이었습니다.

심부는 오늘(15일) 일본 도쿄 시내를 돌아 국립경기장으로 들어오는 42.195km 마라톤 풀 코스를 2시간 09분 48초에 달렸습니다.

2위 아마날 페트로스(30·독일)의 기록도 2시간 09분 48초였습니다.

둘은 국립경기장 직선 주로에 진입한 뒤 단거리 선수처럼 달렸습니다.

페트로스가 결승선 앞에서 넘어져 맨눈으로 1, 2위를 확인하는 게 더 어려웠고, 세계육상연맹은 사진 판독을 거쳐 "심부가 0.03초 차로 우승했다"고 발표했습니다.

어제 열린 남자 100m 결선에서는 오빌리크 세빌(자메이카)이 9초 77로, 9초 82의 키셰인 톰프슨(자메이카)을 0.05초 차로 제치고 우승했습니다.

42.195km를 달린 마라톤에서 100m보다 더 치열한 접전을 벌이는 이례적인 장면이 연출됐습니다.

실제로 세계선수권 마라톤에서 1, 2위가 '초'까지 같은 기록은 낸 건, 이번 대회가 처음입니다.

2001년 에드먼턴 대회에서 게자헹 아베라(에티오피아)가 2시간 12분 42초로, 2시간 12분 43초의 사이먼 비워트(케냐)를 1초 차로 제친 게, 종전 최소 격차였습니다.

당시에는 육안으로도 1, 2위를 확인할 수 있었습니다.
세계육상연맹이 15일 공개한 2025 도쿄 세계육상선수권 남자 마라톤 포토 피니시. 탄자니아의 심부(위)가 독일의 페트로스에게 0.03초 차로 앞섰다.

탄자니아의 역대 세계육상선수권 첫 금메달은 이렇게 극적으로 탄생했습니다.

2017년 런던 대회에서 3위를 차지한 심부는 8년 만에 세계선수권 금빛 메달을 목에 걸었습니다.

심부는 올림픽 채널과 인터뷰에서 "오늘 나는 탄자니아에 첫 세계육상선수권 금메달을 안기는 새 역사를 썼다"며 "여러 번의 도전 끝에 마침내 이 자리에 섰다. 나는 포기하지 않겠다고 다짐했고, 결승선 앞에서 그 의지를 보여줬다"고 밝혔습니다.

0.03초 차로 금메달을 놓친 페트로스는 "막판에는 100m 선수처럼 달렸다. 우승만 생각했기에 아쉽다"며 "하지만, 이 결과를 받아들여야 한다. 오늘은 은메달을 딴 것에 감사해하고, 내일을 위해 다시 훈련하겠다"고 담담하게 말했습니다.

오늘 경기에서는 5명이 40km를 똑같이 2시간 03분 33초에 통과했습니다.

남은 2.195km에서도 접전이 벌어졌고, 육상 역사에 길이 남을 사진 판독이 나왔습니다.

마라톤 강국 에티오피아와 케냐에서는 메달리스트가 나오지 않았는데, 세계선수권 남자 마라톤 시상대에 에티오피아와 케냐 선수가 한 명도 오르지 않은 건, 2005년 헬싱키 대회 이후 20년 만입니다.

한국의 박민호(코오롱)는 25km 지점을 83위(1시간 25분 06초)로 통과한 뒤, 레이스를 중단했습니다.

(사진=AP, 세계육상연맹 홈페이지 캡쳐, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지