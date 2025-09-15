"트럼프 행정부, 틱톡 매각 시한 또 연장할 듯"

▲ 틱톡

도널드 트럼프 미국 행정부가 중국계 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 내 사업권 매각 시한을 또다시 연장할 것으로 예상된다고 로이터 통신이 보도했습니다.전임 조 바이든 행정부 시절인 지난해 4월 미 연방 의회가 개인정보 보호 등을 이유로 '틱톡 금지법'을 통과시키면서 모회사인 중국 바이트댄스는 미국 내 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 미국에서 틱톡 서비스가 중단될 처지에 놓였습니다.당초 매각 시한은 올해 1월 19일이었으나, 트럼프 대통령이 시한을 3차례 연장하면서 이달 17일까지로 늦춰졌습니다.로이터는 미국과 중국이 스페인 마드리드에서 고위급 무역 회담을 가진 것과 관련해 틱톡 문제가 다뤄질 예정이지만 17일 이전에 합의가 나오지는 않을 것으로 예상된다고 전했습니다.스콧 베선트 재무장관, 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표가 이끄는 미국 대표단과 허리펑 부총리가 이끄는 중국 대표단은 현지시간 14일 마드리드에 있는 스페인 외교부 청사에서 회동했습니다.로이터는 소식통의 말을 인용해 이번 미중 무역 회담에서는 틱톡 문제가 공식 의제로 포함된 것으로 전해졌으며 이는 트럼프 행정부에 매각 시한 추가 연장을 위한 정치적 명분을 제공한다고 보도했습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난달 틱톡을 살 미국 구매자들이 있다면서 매각 시한을 더 연장할 수 있다고 말했다고 로이터는 전했습니다.매각 시한이 다시 미뤄질 경우 1억 7천만 명의 미국인이 사용하는 틱톡을 폐쇄하는 데 주저하고 있음을 보여주는 신호가 될 수 있다고 로이터는 짚었습니다.백악관은 논평 요청에 즉각 응하지 않았습니다.(사진=게티이미지코리아)