뉴스

[현장영상] "대가로 회사 지분을" 냉동 창고에 갇힌 여성 극적으로 구조

작성 2025.09.15 17:09 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
냉동 창고에 갇힌 한 여성이 근처를 지나던 배달 기사의 도움으로 구조된 사연이 전해졌습니다. 12일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국에서 물류 회사를 운영하는 천 모 씨는 지난달 31일 저녁 혼자 냉동 창고에서 제품 분류 작업을 하던 중 창고 문이 잠겨 내부에 갇히고 말았는데요. 

마침 이때 근처를 지나던 젊은 배달 기사 류 모 씨가 누군가 두드리는 소리를 들었고 재빨리 냉동 창고 문을 열어 천 씨를 구조했습니다. 이후 천 씨는 류 씨에게 감사의 뜻을 표하며 회사 지분의 일부를 제안했습니다. 현장영상에 담았습니다. 

(구성: 양현이 / 편집: 류지수 / 디자인: 임도희 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지