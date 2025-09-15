한은 "달러 스테이블코인 확산하면 달러 영향력 확대"

달러 기반 스테이블코인이 국제 결제 수단으로 널리 쓰일수록 달러 영향력도 더 커질 것이라는 전망이 나왔습니다.



한국은행은 오늘(15일) 공개한 '달러 패권과 미국발 충격의 글로벌 파급 영향' 보고서에서 "달러 스테이블코인의 글로벌 확산 가능성과 이에 따른 달러화의 국제적 지위 변화가 국내 경제에 미칠 영향에도 대비할 필요가 있다"고 조언했습니다.



달러 스테이블코인이 거래의 편의성을 바탕으로 수출입 결제에 널리 이용될 경우, GVC(글로벌가치사슬) 운전자본 경로와 무역결제 경로를 통해 달러 가치 변동의 글로벌 교역 영향력이 더 커질 가능성이 있다는 게 한은의 주장입니다.



달러가 우리나라 경제에 영향을 미치는 경로 가운데 GVC 운전자본 경로는 우리 기업이 해외 중간·자본재를 조달할 때 달러화 운전자본 차입에 주로 의존하는 것과 관련이 있습니다.



우리 기업의 수출입 거래에서 80% 이상이 달러로 결제되는 만큼, 달러 변동의 파장은 무역결제 경로를 통해서도 확대됩니다.



한은은 보고서에서 "아시아 역내 국가들과 협력을 통해 달러화 변동이 무역결제 경로로 우리 수출입에 미치는 영향을 줄일 필요가 있다"며 "양자 간 통화스와프 체결 확대, 원화표시채권 역외 발행 등으로 원화의 아시아 역내 결제통화로서 위상을 확보해야 한다"고 조언했습니다.



