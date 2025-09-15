[딥빽] 정부·의회 죄다 뒤엎은 네팔 시위…청년들이 말하는 진짜 이유는? (9.12 방송)

(※9.12일 방송입니다.)



최근 대규모 반(反)정부 시위가 벌어져 최소 72명이 사망한 네팔이

의회를 해산하고 내년 3월 조기 총선을 실시하기로 했습니다.

시위 확산의 책임을 지고 사임한 KP 샤르마 올리 총리 후임으로는 전직 여성 대법원장인 수실라 카르키(73)가 임명됐습니다.



이번 반정부 시위는 정부의 소셜미디어 차단 조치로 촉발됐지만,

오랜 기간 누적된 경제난과 고위층의 부정부패, 그리고 정치 무능에 대한 오랜 불신이 핵심 원인이었다는 분석이 힘을 얻고 있습니다.



국제 이슈의 팩트는 기본, 맥락까지 전해드리는 딥빽에서

네팔 청년들은 왜 거리로 나설 수밖에 없었는지,

네팔 청년들을 화상으로 만나 이야기를 들어봤습니다.

지금 직접 들어보시죠.



※ 인터뷰 : 아슈토시 티말시나(Ashutosh Timalsina), 네팔 시민 (20세)

딕샤 마이날리(Dikshya Mainali), 네팔 시민 (22세)

상감 바랄(Sangam Baral), 네팔 시민 (20세)



00:00 분노 폭발한 네팔 시민들, 반정부 시위의 진짜 이유는?

00:44 현재까지 최소 51명 숨져

02:43 도화선은 'SNS 차단'과 #NepoKids

04:02 3개 정당 번갈아 집권하는 '회전문 정치'

06:17 반복되는 정쟁에 국민들 정치 혐오

09:25 뿌리 깊은 부패 문제

10:24 네팔 역대 정부, 줄줄이 '인권' 외면

11:03 해결되지 않는 경제 불평등

12:14 일자리 찾아 해외로 떠나는 청년들

13:20 시위대의 요구 사항은?

14:40 인도네시아 시위도 일부 영향 있었을까

16:31 아시아 국가 '도미노 시위'?...'Asian Spring'으로 기록될까



#네팔 #정부 #경제 #경찰 #불 #정치 #시위 #아시아 #인도네시아 #실업 #sns #폭력 #Nepal #Politics #Protest #NepalProtest #NepalGenZProtest #SocialMediaBan #GenZ #비디오머그 #딥빽 #deepbackbriefing



취재·구성 : 김혜영, 영상취재 : 장운석, 강동철, 영상편집 : 김복형, CG : 서현중, 이희문, 조승현, 자료조사 : 김채현, 김소담, 이예은, 제작 : 디지털뉴스제작부