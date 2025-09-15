[날씨] 계속되는 늦더위…내일 전국 곳곳 소나기

늦더위가 계속되고 있습니다.



원래 이맘때면 서울의 낮 최고 평년 기온이 25도 안팎에 머무는데요.



오늘(15일)은 30도까지 오르는 등 평년 수준을 크게 웃돌겠습니다.



또 폭염특보가 내려져 있는 남부를 중심으로 체감 온도 33도까지 오르는 곳도 있겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면요.



서해상에서 다가온 비구름대의 영향으로 호남과 제주 지역에 비가 내리고 있고 특히 제주에는 시간당 50mm가 넘는 강한 비가 쏟아지면서 일부 지역에 호우경보가 내려졌고요.



그 밖의 일부 제주와 전남 남해안 지역에 호우주의보가 발효됐습니다.



앞으로 제주 지역에 10~60mm의 비가 더 내리겠고 또 호남과 경남 지역에도 오락가락 비가 내리겠습니다.



당분간 동해안에는 너울성 파도가 강하게 밀려들겠습니다.



내일 전국 곳곳에 소나기 예보가 나와 있고요.



늦은 밤부터는 중서부 지역에 비가 시작돼 모레가 되면 전국에 비가 내리겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 30도, 대구는 32도 예상됩니다.



모레 오는 비는 영동 지역에 최고 40mm의 비를 뿌리겠고요.



비구름이 다가오면서 늦더위도 차츰 물러가겠습니다.



(안수진 기상캐스터)