대통령실 "대법원장 사퇴 요구, 돌아봐야 한다는데 공감"

<앵커>



민주당 일각에서 조희대 대법원장에 대한 사퇴 요구가 나온 데 대해 대통령실은 특별한 입장이 있는 건 아니라면서도 그런 요구가 나온 이유를 돌아봐야 한다고 밝혔습니다. 국민의힘은 이재명 대통령 재판을 막기 위해 조 대법원장을 사퇴시키려는 것이라고 비판했습니다.



박예린 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘(15일) 오전 열린 대통령실 브리핑.



강유정 대통령실 대변인은 조희대 대법원장에 대한 여권 일각의 사퇴 요구에 대해 특별한 입장이 있는 건 아니라고 밝혔습니다.



그러면서도 사퇴에 대한 시대적, 국민적 요구가 있다면 돌이켜 봐야 할 필요가 있다는 취지의 언급을 덧붙였습니다.



[임명된 권한으로서 그 요구에 대한 개연성과 이유에 대해 서돌이켜봐야 할 필요가 있지 않냐는 점에 대해서는 아주 원칙적으로 공감하고 있습니다.]



앞서 민주당 소속인 추미애 국회 법제사법위원장은 어제 자신의 SNS에 "사법 독립을 위해서는 조희대 대법원장이 물러나야 한다"며 대법원장 사퇴를 공개 요구한 바 있습니다.



정청래 민주당 대표도 오늘 오전 최고위원 회의에서 "조 대법원장은 반 이재명 정치 투쟁의 선봉장이 됐다"며 "지금이라도 사퇴하는 게 맞다"고 가세했습니다.



국민의힘은 대통령실의 브리핑에 대해, "이재명 대통령의 재판이 재개될 수 있다는 우려 때문에 조 대법원장을 사퇴시키려 한다"며 비판했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 그것이 두려운 대통령실은 지금 조희대 대법원장을 사퇴시키고 그 이전 유죄 판결을 뒤집으려 할 것입니다.]



파장이 이어지자 대통령실은 1시간 여 만에 다시 브리핑을 열고 조 대법원장의 사퇴 요구에 공감을 표한 것이 아니라 선출된 권력을 임명된 권력이 존중해야 한다는 점을 이야기한 거라고 부연했습니다.



(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 이재성)