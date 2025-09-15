뉴스

대통령실 "대법원장 사퇴 요구, 돌아봐야 한다는데 공감"

박예린 기자
작성 2025.09.15 12:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

민주당 일각에서 조희대 대법원장에 대한 사퇴 요구가 나온 데 대해 대통령실은 특별한 입장이 있는 건 아니라면서도 그런 요구가 나온 이유를 돌아봐야 한다고 밝혔습니다. 국민의힘은 이재명 대통령 재판을 막기 위해 조 대법원장을 사퇴시키려는 것이라고 비판했습니다.

박예린 기자의 보도입니다.

<기자>

오늘(15일) 오전 열린 대통령실 브리핑.

강유정 대통령실 대변인은 조희대 대법원장에 대한 여권 일각의 사퇴 요구에 대해 특별한 입장이 있는 건 아니라고 밝혔습니다.

그러면서도 사퇴에 대한 시대적, 국민적 요구가 있다면 돌이켜 봐야 할 필요가 있다는 취지의 언급을 덧붙였습니다.

[임명된 권한으로서 그 요구에 대한 개연성과 이유에 대해 서돌이켜봐야 할 필요가 있지 않냐는 점에 대해서는 아주 원칙적으로 공감하고 있습니다.]

앞서 민주당 소속인 추미애 국회 법제사법위원장은 어제 자신의 SNS에 "사법 독립을 위해서는 조희대 대법원장이 물러나야 한다"며 대법원장 사퇴를 공개 요구한 바 있습니다.

정청래 민주당 대표도 오늘 오전 최고위원 회의에서 "조 대법원장은 반 이재명 정치 투쟁의 선봉장이 됐다"며 "지금이라도 사퇴하는 게 맞다"고 가세했습니다.

국민의힘은 대통령실의 브리핑에 대해, "이재명 대통령의 재판이 재개될 수 있다는 우려 때문에 조 대법원장을 사퇴시키려 한다"며 비판했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 그것이 두려운 대통령실은 지금 조희대 대법원장을 사퇴시키고 그 이전 유죄 판결을 뒤집으려 할 것입니다.]

파장이 이어지자 대통령실은 1시간 여 만에 다시 브리핑을 열고 조 대법원장의 사퇴 요구에 공감을 표한 것이 아니라 선출된 권력을 임명된 권력이 존중해야 한다는 점을 이야기한 거라고 부연했습니다.

(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 이재성)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지