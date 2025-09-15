김상민 "윤에 수시 동향 보고"…'매관매직' 의혹은 부인

<앵커>



매관매직 의혹을 받는 김상민 전 검사가 특검 조사에서 윤석열 전 대통령에게 검찰 수사 동향을 수시로 보고했다고 진술한 것으로 파악됐습니다. 윤 전 대통령에게 능력을 인정받아 관직에 올랐다는 주장을 펼치면서 혐의를 부인했습니다.



김지욱 기자입니다.



<기자>



김건희 여사 측에 1억 원대 이우환 화백 그림을 선물하고 국정원 법률특보 자리를 얻었다는 혐의로 수사를 받는 김상민 전 검사가 최근 특검 조사에서, "검찰 재직 시절부터 한 달에 한 번 정도 윤석열 전 대통령에게 검찰을 비롯한 법조계 동향을 직접 보고했다"고 진술한 것으로 확인됐습니다.



김 전 검사는 또, 김 여사와 관련한 사건들의 검찰 수사 상황 등에 대해서도 보고한 걸로 전해집니다.



김 여사의 이른바 '쥴리 의혹' 고발 사건, 도이치모터스 주가조작 사건 등에 대한 수사 경과를 김 여사에게 직접 전달했다는 겁니다.



김 전 검사 측 이런 정황들을 제시하며 자신이 공직에 임명된 것은 고가의 그림을 선물해서가 아니라, 윤 전 대통령의 신임을 얻었기 때문이라고 주장한 것으로 알려졌습니다.



실제로 앞서 특검은 김 전 검사에 대한 구속영장을 청구하면서 뇌물죄 대신, 대가성 입증이 필요 없는 청탁금지법 혐의를 적용했습니다.



김 전 검사는 모레(17일) 오후 2시 반 서울중앙지법에서 구속 심사를 받습니다.



통일교 현안 청탁 의혹과 관련한 수사도 이어지고 있습니다.



한학자 통일교 총재는 건강상 이유를 들며 오늘로 예정됐던 특검 측의 세 번째 출석 요청을 거부했는데, 오는 17일과 18일 중 하루에 자진 출석하겠단 뜻을 특검에 밝혔습니다.



내일 오후 2시 서울중앙지법에서는 통일교 측 불법 정치자금 수수와 관련해, 권성동 국민의힘 의원에 대한 구속 전 피의자 심문도 열립니다.



(영상편집 : 이상민)