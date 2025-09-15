[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 순직한 해양경찰 고 이재석 경사의 영결식이 오늘(15일) 엄수된 가운데 사망 경위와 관련해 함구 지시가 있었다는 폭로가 나와 파문이 일고 있습니다. 사실 그대로 말하지 말고 아무 말도 하지 말라는 지시가 있었다는 것인데 해경은 진상조사에 나섰니다.



2. 대통령실이 조희대 대법원장 사퇴 요구와 관련해 특별한 입장은 없지만 원칙적으로 공감한다고 밝혔습니다. 하지만 야권이 대법원장 사퇴와 이 대통령 재판을 연관시키며 거세게 비난하자 다시 한 시간 만에 사퇴요구에 공감을 표한 것은 아니라고 해명했습니다.



3. 정부가 추석을 맞아 연휴 나흘 동안 고속도료 통행료를 면제하기로 했습니다. 산불과 폭우 등으로 피해를 입은 특별 재난지역의 숙박 쿠폰도 지급하고 주요 성수품을 최대 절반까지 할인해 주기로 했습니다.



4. 트럼프 대통령이 외국의 전문 기술인력들이 미국에 들어와 제조 기술을 가르쳐달라고 호소했습니다. 한국인 노동자 구금사태를 의식한 듯 외국 기업들의 미국 투자도 위축시키고 싶지 않다고 말했습니다.