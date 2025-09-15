한국거래소, 뉴욕사무소 개소…글로벌 4대 권역 거점 확보

▲ 여의도 KRX 한국거래소

한국거래소는 미국 뉴욕에서 현지시간 15일 KRX뉴욕사무소를 개소한다고 밝혔습니다.한국거래소는 지난 5월 영국 런던사무소에 이어 뉴욕사무소를 신규 설치함으로써 아시아(싱가포르)·중국(베이징)· 유럽(런던)·북미(뉴욕) 등 글로벌 4대 권역에 한국 자본시장 마케팅 거점을 확보하게 됐습니다.뉴욕사무소는 북미 지역에 있는 기관투자자, 증권사, 지수사업자 등 글로벌 금융기관을 대상으로 적극적인 한국 자본시장 마케팅·네트워킹 활동을 전개할 계획입니다.개소식 참석을 위해 어제(14일) 출국한 정은보 이사장은 "명실상부한 세계 금융시장의 중심인 뉴욕 맨해튼에서 한국 자본시장과 북미 투자자를 잇는 가교역할을 할 것"이라며 "뉴욕사무소를 통해 북미 투자자가 필요한 정보를 적시 제공하고 현장의 다양한 목소리를 경청해 이를 적극적으로 국내 시장에 반영하겠다"고 말했습니다.정 이사장은 내일은 KRX 탄소크레딧시장 개설과 관련해 미국 소재 글로벌 탄소크레딧 거래소 운영사인 엑스팬시브(Xpansiv)와 업무협약(MOU)을 맺습니다.또 17∼18일 글로벌 파생상품시장 허브인 시카고에서 시카고상품거래소(CME) 린 피즈패트릭 사장, 시카고옵션거래소(CBOE) 크레이그 도노휴 최고경영자(CEO)를 각각 만나 양국 파생상품 시장 간의 협력 강화 방안에 대해 논의할 예정입니다.(사진=연합뉴스)