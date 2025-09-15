한국거래소, 뉴욕사무소 개소…글로벌 4대 권역 거점 확보

▲ 여의도 KRX 한국거래소
한국거래소는 미국 뉴욕에서 현지시간 15일 KRX뉴욕사무소를 개소한다고 밝혔습니다.
한국거래소는 지난 5월 영국 런던사무소에 이어 뉴욕사무소를 신규 설치함으로써 아시아(싱가포르)·중국(베이징)· 유럽(런던)·북미(뉴욕) 등 글로벌 4대 권역에 한국 자본시장 마케팅 거점을 확보하게 됐습니다.
뉴욕사무소는 북미 지역에 있는 기관투자자, 증권사, 지수사업자 등 글로벌 금융기관을 대상으로 적극적인 한국 자본시장 마케팅·네트워킹 활동을 전개할 계획입니다.
개소식 참석을 위해 어제(14일) 출국한 정은보 이사장은 "명실상부한 세계 금융시장의 중심인 뉴욕 맨해튼에서 한국 자본시장과 북미 투자자를 잇는 가교역할을 할 것"이라며 "뉴욕사무소를 통해 북미 투자자가 필요한 정보를 적시 제공하고 현장의 다양한 목소리를 경청해 이를 적극적으로 국내 시장에 반영하겠다"고 말했습니다.
정 이사장은 내일은 KRX 탄소크레딧시장 개설과 관련해 미국 소재 글로벌 탄소크레딧 거래소 운영사인 엑스팬시브(Xpansiv)와 업무협약(MOU)을 맺습니다.
또 17∼18일 글로벌 파생상품시장 허브인 시카고에서 시카고상품거래소(CME) 린 피즈패트릭 사장, 시카고옵션거래소(CBOE) 크레이그 도노휴 최고경영자(CEO)를 각각 만나 양국 파생상품 시장 간의 협력 강화 방안에 대해 논의할 예정입니다.
(사진=연합뉴스)