박상진 산은 회장 "첨단 전략산업 지원 통해 생산적 금융 전환"

▲ 박상진 한국산업은행 회장이 15일 서울 영등포구 여의도 산은 본점으로 출근하며 기자 질문에 답하고 있다.

박상진 한국산업은행 회장이 오늘(15일) 취임사에서 첨단전략산업 지원을 통한 대한민국 금융의 생산적 금융으로의 전환, 모두의 성장을 위한 중소·벤처기업 육성과 지방산업 체질 개선, 전통산업 생산성 제고와 산업구조 재편 지원에 역량을 집중해야 한다고 강조했습니다.산은에 따르면 박 회장은 오늘 오전 10시 여의도 본점에서 취임식을 하고 "실물경제를 뒷받침하고 미래 성장산업을 육성하는 정책수단으로 금융의 중요성이 더 강조됨에 따라, 대표 정책금융기관인 산은의 역할이 커지고 있다"며 이같이 말했습니다.박 회장은 직원들에게 별도로 보낸 메시지에서 "본점 이전 논의와 추진 과정에서 직원들이 겪은 상처를 위로한다"며 "직원 목소리에 귀 기울이고 열린 마음으로 소통하겠다"고도 했습니다.박 회장은 "30년간 산은과 함께해 온 사람으로서, 중대한 소임에 무거운 책임감을 느낀다"며 "산은 전 구성원과 함께 대한민국 경제 성장에 기여할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔습니다.이재명 대통령과 중앙대 법대 시절 인연을 맺은 것으로 알려진 박 회장은 지난주 임명됐으나, 산은이 아닌 서울 여의도 모처에 마련된 임시 사무실로 출근해 왔습니다.산은 노조가 '본점 부산 이전 철폐' 등을 담은 노조 요구안을 전달하면서, 박 회장이 이를 수용하지 않으면 출근 저지 투쟁을 벌이겠다고 나섰기 때문입니다.노조는 오늘 성명을 내고 "박 회장이 입장을 전달해 왔다"며 "본점 이전 반대 입장 표명, 이전 공공기관 해제 추진 등 민감한 현안에 관해 전향적으로 검토하겠다는 입장을 밝혔다"고 했습니다.이어 휴가제도 개선과 유연근무제 확대에도 긍정적인 입장을 보였다면서도 직원 경영 참여 확대 등 측면에서는 아쉽다고 밝혔습니다.그러면서 "박 회장이 내부 출신이라는 이유만으로 무조건적 신뢰를 보내지 않는다"며 "누구보다 산은의 과거와 현재를 잘 알기에 직원의 목소리를 정책에 반영하고 조직을 지키는 데 소신 있게 행동해 달라"고 요구했습니다.(사진=연합뉴스)