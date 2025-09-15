정청래 대표 "조희대 대법원장, 사과·사퇴해야"

▲ 민주당 정청래 대표

민주당 정청래 대표가 조희대 대법원장의 사퇴를 촉구했습니다.정 대표는 오늘(15일) 국회 최고위원회의에서 "사법부의 정치적 중립성에 대한, 해명할 수 없는 의심에 대해 대법원장은 책임져야 한다"고 밝히며 "(조 대법원장은) 사과하고 사퇴해야 한다"고 말했습니다.정 대표는 "재판 독립, 법원의 정치적 중립은 조 대법원장 본인 스스로 어긴 것 아니냐"며 "내란 수괴 혐의자 윤석열을 날짜가 아닌 시간으로 계산해 탈옥·석방한 지귀연 판사가 잘한 것이냐"고 반문했습니다.이어 "사법부는 대법원장의 사조직이 아니"라며 "대법원장의 정치적 신념에 사법부 전체가 볼모로 동원돼선 안 된다"고 덧붙였습니다.정 대표는 또 "조 대법원장은 이미 법원 내부에서 신뢰를 잃었고 대법원장직을 수행할 수 없을 만큼 편향적이라는 법원 내부의 평가가 있었다"며 "대법원장이 그리도 대단하냐, 대통령 위에 있느냐, 국민의 탄핵 대상이 아니냐"고 주장했습니다.그러면서 "대법원장의 개인적, 정치적 일탈이 사법부 전체의 정치적 중립성에 대한 국민적 불신을 초래하고, 구성원 전체의 지위를 위협하게 된 현 상황을 타개하는 방법은 내부에서 잘못을 바로잡는 길밖에 없다"며 "전국법관대표회의는 대법원장에 대한 사퇴 권고를 포함해 국민적 신뢰를 회복할 방안에 대해 논의해야 한다"고 강조했습니다.민주당이 강조하는 내란전담재판부 설치와 관련해선 "서울중앙지법에 내란전담재판부를 설치하고 말고는 입법 사항"이라며 "입법 사항이 위헌이냐"고 반문했습니다.또 "내란전담재판부는 조희대의 정치적 편향성, 지 판사의 침대 축구가 불러온 자업자득임을 명심하시기를 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)