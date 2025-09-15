경찰 파악 'KT 소액결제' 피해 199건…피해액 1억 2천만 원으로 늘어

경찰이 KT 휴대전화 무단 소액결제로 피해를 본 사례를 199건 접수해 수사 중인 것으로 파악됐습니다.



경기남부경찰청 사이버수사대는 지난 12일 저녁 6시까지 경찰에 신고돼 유사성 검토를 거친 KT 소액결제 피해 사례는 모두 199건이며, 전체 피해액은 1억 2천600만 원이라고 오늘(15일) 밝혔습니다.



지역 별로는 경기 광명시 118건(7천750만 원), 서울 금천구 62건(3천760만 원), 경기 과천시 9건(410만 원), 경기 부천시 7건(580만 원), 인천 3건(160만 원) 등입니다.



지난 9일 기준 124건에서 사흘 만에 75건이 늘어난 겁니다.



이는 과학기술정보통신부가 발표한 지난 10일 기준 KT 자체 집계 규모(278건, 1억 7천여만 원보다는 적은 수치입니다.



KT 자체 집계 수치보다 경찰이 파악한 피해 규모가 더 적은 이유는 이용자가 피해 사실을 인지하지 못해 신고하지 않았거나, 경찰이 유사성 여부를 검토 중인 사례가 포함돼 있기 때문으로 보입니다.



현재까지 피해가 확인된 지역은 광명시, 금천구, 부천시, 과천시, 인천시 등 5곳입니다.



다만 이 외 다른 지역에서 비슷한 유형의 피해 사례가 이어지고 있으며, 이번 소액결제 피해 사건과의 유사성 검토가 진행 중인 사건도 있어 향후 집계되는 피해 규모는 더 늘어날 수 있습니다.



앞서 KT는 지난 6일 사건을 인지한 뒤 상품권 판매업종의 결제 한도를 10만 원으로 축소하고, 결제 과정에서의 비정상 패턴 탐지를 강화하는 등 예방 조치를 시행한 바 있습니다.



경찰은 피해 사례들에 대한 취합 및 분석 작업을 진행 중인 단계로, 명확한 피해 발생 시기에 대해서는 현재까지 확인이 어렵다는 입장입니다.