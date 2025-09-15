"장난삼아" 흉기 들고 부산 중심가 돌아다닌 남성 검거

▲ 흉기 든 남성 일행

양손에 흉기를 들고 부산 중심가를 돌아다니던 남성이 신고받고 출동한 경찰에 붙잡혔습니다.부산 부산진경찰서는 공공장소 흉기 소지 혐의로 20대 A 씨를 불구속 입건해 조사하고 있다고 15일 밝혔습니다.A 씨는 지난 9일 오후 6시 20분쯤 부산 부산진구 서면 유흥가에서 흉기를 들고 돌아다닌 혐의를 받고 있습니다.경찰은 '양손에 칼을 들고 시민 사이를 활보하는 사람이 있다'는 신고를 접수하고 수색에 나섰습니다.당시 현장 인근 한 식당에서 저녁을 먹던 부산경찰청 기동순찰대가 신고 무전을 듣고 곧바로 주변을 수색하다가 인상착의가 비슷한 A 씨 등 남성 2명을 발견해 불심검문을 실시했습니다.경찰은 A 씨의 옷 주머니에서 흉기 1개를 발견하고, A 씨가 인근 화장실에 다른 흉기 1개를 버렸다는 진술을 확보했습니다.경찰은 A 씨가 진술한 화장실에서 흉기 1개를 추가로 발견했습니다.경찰은 '장난 삼아 그랬다'는 A 씨의 진술을 토대로 정확한 범행 동기를 조사하고 있습니다.또 A 씨가 흉기 든 모습을 촬영하던 일행 B 씨의 공모 여부도 조사 중이라고 밝혔습니다.(사진=부산경찰청 제공영상 캡처, 연합뉴스)