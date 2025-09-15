여자농구, 11월 16일 BNK-신한은행전으로 개막

▲ 2025-2026시즌 WKBL
2025-2026시즌 여자 프로농구가 11월 16일 BNK와 신한은행의 대결로 개막합니다.
한국여자농구연맹, WKBL은 2025-2026시즌 여자농구 경기 일정을 발표했습니다.
공식 개막전은 11월 16일 오후 2시 부산 사직체육관에서 열리는 BNK와 신한은행의 경기입니다.
WKBL 출범 이후 최초로 박정은 BNK 감독과 최윤아 신한은행 감독, 여성 사령탑 간 대결로 펼쳐집니다.
WKBL은 올 시즌부터 토요일 경기를 확대 편성해 팬의 관람 접근성을 높였습니다.
기존 토요일, 일요일 각 1경기 편성에서 토요일 2경기, 일요일 1경기 편성으로 변경했습니다.
토요일은 오후 2시와 4시에 경기가 열리고, 일요일은 4시에 시작합니다.
다만 BNK의 주말 및 공휴일 홈 경기는 중계방송 관계로 오후 2시에 시작합니다.
휴식일은 화·목요일입니다.
정규리그는 2026년 4월 3일에 종료됩니다.
내년 2월 28일부터 3월 22일까지 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 월드컵 최종 예선 일정으로 리그 경기가 일시 중단됩니다.
포스트시즌은 2026년 4월 8일∼30일 개최되며 올스타전은 2026년 1월 4일로 예정됐습니다.
(사진=한국여자농구연맹 제공, 연합뉴스)