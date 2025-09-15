여자농구, 11월 16일 BNK-신한은행전으로 개막

이미지 확대하기

▲ 2025-2026시즌 WKBL

2025-2026시즌 여자 프로농구가 11월 16일 BNK와 신한은행의 대결로 개막합니다.한국여자농구연맹, WKBL은 2025-2026시즌 여자농구 경기 일정을 발표했습니다.공식 개막전은 11월 16일 오후 2시 부산 사직체육관에서 열리는 BNK와 신한은행의 경기입니다.WKBL 출범 이후 최초로 박정은 BNK 감독과 최윤아 신한은행 감독, 여성 사령탑 간 대결로 펼쳐집니다.WKBL은 올 시즌부터 토요일 경기를 확대 편성해 팬의 관람 접근성을 높였습니다.기존 토요일, 일요일 각 1경기 편성에서 토요일 2경기, 일요일 1경기 편성으로 변경했습니다.토요일은 오후 2시와 4시에 경기가 열리고, 일요일은 4시에 시작합니다.다만 BNK의 주말 및 공휴일 홈 경기는 중계방송 관계로 오후 2시에 시작합니다.휴식일은 화·목요일입니다.정규리그는 2026년 4월 3일에 종료됩니다.내년 2월 28일부터 3월 22일까지 2026 국제농구연맹(FIBA) 여자농구 월드컵 최종 예선 일정으로 리그 경기가 일시 중단됩니다.포스트시즌은 2026년 4월 8일∼30일 개최되며 올스타전은 2026년 1월 4일로 예정됐습니다.(사진=한국여자농구연맹 제공, 연합뉴스)