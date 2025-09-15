방시혁 하이브 의장, 경찰 출석…"조사 성실히 임하겠다"

이미지 확대하기

방시혁 하이브 의장이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 출석했다. 방 의장은 회사 상장 과정에서 투자자들을 속여 수천억 원대의 차익을 챙긴 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.이날 오전 9시 55분쯤 청사에 도착한 방 의장은 감 정장을 입고 포토라인에 섰다.그는 "제 일로 심려를 끼쳐드려 송구하다. 오늘 조사에 성실히 임하겠다"고 짧게 입장을 밝혔다. 다만 "IPO 절차 중 지분을 팔라고 한 게 맞느냐", "상장 계획이 없다고 말한 게 맞느냐"는 취재진의 질문에는 "조사에서 말씀드리겠다"며 구체적인 언급을 피했다.기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들에게 허위 정보를 제공해 지분을 매각하도록 했다는 의혹을 받는 방 의장이 경찰에 소환된 것은 이번이 처음이다.경찰은 방 의장이 2019년 하이브 상장 전 기존 투자자들에게 "IPO 계획이 없다"고 알린 뒤, 자신의 지인이 설립한 사모펀드(PEF)에 하이브 지분을 팔도록 했다고 의심하고 있다.이후 하이브가 상장되자 해당 사모펀드는 보유 주식을 처분했고, 방 의장은 사전에 맺은 주주 간 계약에 따라 매각 차익의 30%를 챙겨 약 1,900억 원 규모의 부당이득을 취했다는 것이 경찰의 판단이다.앞서 경찰은 지난 6월 30일 한국거래소를 압수수색해 하이브 상장 심사 관련 자료를 확보했으며, 이어 7월 24일에는 서울 용산구 하이브 본사를 압수수색했다.방 의장 측은 혐의를 전면 부인하고 있다. 초기 투자자들에게 허위 정보를 제공한 사실이 없으며, 이익 배분 조건 역시 투자자 측 제안에 따른 것이라는 입장이다.사진=백승철 기자(SBS연예뉴스 강경윤 기자)