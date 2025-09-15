방시혁 하이브 의장, 경찰 출석…"조사 성실히 임하겠다"

이날 오전 9시 55분쯤 청사에 도착한 방 의장은 감 정장을 입고 포토라인에 섰다.
그는 "제 일로 심려를 끼쳐드려 송구하다. 오늘 조사에 성실히 임하겠다"고 짧게 입장을 밝혔다. 다만 "IPO 절차 중 지분을 팔라고 한 게 맞느냐", "상장 계획이 없다고 말한 게 맞느냐"는 취재진의 질문에는 "조사에서 말씀드리겠다"며 구체적인 언급을 피했다.
기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들에게 허위 정보를 제공해 지분을 매각하도록 했다는 의혹을 받는 방 의장이 경찰에 소환된 것은 이번이 처음이다.
경찰은 방 의장이 2019년 하이브 상장 전 기존 투자자들에게 "IPO 계획이 없다"고 알린 뒤, 자신의 지인이 설립한 사모펀드(PEF)에 하이브 지분을 팔도록 했다고 의심하고 있다.
이후 하이브가 상장되자 해당 사모펀드는 보유 주식을 처분했고, 방 의장은 사전에 맺은 주주 간 계약에 따라 매각 차익의 30%를 챙겨 약 1,900억 원 규모의 부당이득을 취했다는 것이 경찰의 판단이다.
앞서 경찰은 지난 6월 30일 한국거래소를 압수수색해 하이브 상장 심사 관련 자료를 확보했으며, 이어 7월 24일에는 서울 용산구 하이브 본사를 압수수색했다.
방 의장 측은 혐의를 전면 부인하고 있다. 초기 투자자들에게 허위 정보를 제공한 사실이 없으며, 이익 배분 조건 역시 투자자 측 제안에 따른 것이라는 입장이다.
사진=백승철 기자
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)