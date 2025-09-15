이찬진 "외국계 금융회사도 '소비자 보호' 더 중시해야"

▲ 이찬진 금감원장

이찬진 금융감독원장은 "날로 복잡해지는 금융상품 구조를 감안하면 외국계 금융회사도 금융소비자 보호를 보다 중시할 필요가 있다"고 말했습니다.이 원장은 오늘(15일) 서울 여의도 콘래드호텔에서 외국계 은행, 생명보험, 손해보험, 증권, 자산운용 등 금융회사 25곳의 최고경영자(CEO)들과 간담회를 하고 이같이 말했습니다.이 원장은 금융업권별 릴레이 간담회를 이어오면서 매번 '소비자 보호'를 최우선 가치로 제시해 왔습니다.이 원장은 오늘도 "국내 금융회사와 외국계 금융회사의 영업방식에는 차이가 있을 수 있지만 금융소비자 보호 원칙에 있어서는 어떠한 차이도 있을 수 없다"며 "금융상품 설계부터 판매와 사후관리에 이르기까지 전 과정에서 금융소비자 권익을 우선적으로 고려해 달라"고 강조했습니다.이 원장은 외국계 금융회사들에 한국 금융시장 역동성 제고를 위한 핵심 플레이어가 돼 달라고 요청했습니다.이 원장은 "이번 정부는 반도체 등 기존 주력산업 혁신과 인공지능(AI), 문화산업 등 미래 신산업 육성을 위한 다양한 국정과제를 발표했다"며 "금융당국은 생산적 금융 확대를 유도하는 등 다양한 노력을 지속할 예정인데, 그 과정에서 글로벌 금융회사에는 새로운 비즈니스 기회가 많이 창출될 것"이라고 말했습니다.이밖에 미국의 관세정책 등 대내외 불확실성과 관련해 리스크 관리를 강화하고, 글로벌 시각을 토대로 향후 금융감독·검사 방향에 다양한 제언을 해 달라고 요청했습니다.한편 오늘 외국계 금융회사 CEO들은 한국 금융 중심지의 내실화 방안, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입의 전략적·체계적 추진 필요성 등을 제언했습니다.또한 외국계 금융회사의 규모와 영업 형태 등 특수성을 고려해 규제를 보다 유연하게 적용해 달라고 요청했습니다.(사진=연합뉴스)