트럼프 "연준, '빅컷' 결정할 것…금리 인하 완벽한 시점"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령(좌측)과 제롬 파월 연준 의장(우측)

트럼프 대통령이 미국 중앙은행인 연방준비제도에 사실상 0.50% 포인트 금리 인하를 의미하는 '빅컷'을 요구했습니다.트럼프 대통령은 현지 시간 14일 기자들과의 문답에서 "빅컷이 있을 것으로 본다"며 "지금은 금리를 인하하기에 완벽한 시점"이라고 말했습니다.연준은 오는 16일부터 이틀간 연방공개시장위원회 회의를 열어 기준금리 인하 여부를 결정할 예정입니다.현재 미국 고용시장의 악화를 감안한다면 연준이 금리를 0.25% 포인트를 내릴 거란 게 일반적인 시장의 분위깁니다.한 번에 0.5% 포인트 인하를 결정할 가능성도 배제할 수는 없지만, 가능성 측면에선 그리 높지 않은 시나리오라는 지적입니다.물가상승률이 여전히 연준의 2% 목표치를 상회할 뿐 아니라, 상호 관세 탓에 물가가 더 오를 가능성도 적지 않기 때문입니다.하지만 트럼프 대통령은 직접 '빅컷'을 언급하며 연준에 대해 압력을 가한 셈이어서 연준이 어떤 결정을 내릴지 주목됩니다.(사진=연합뉴스)