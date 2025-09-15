'누적 연봉 429억' 이대호, 새 보금자리 '동상이몽2'서 최초 공개…"박물관 같아" 일동 감탄

'동상이몽2' 이대호-신혜정 부부의 새 보금자리가 최초 공개된다.



15일 밤 방송될 SBS '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 폭풍 애교와 질투로 역대급 사랑꾼 남편에 등극하며 화제를 모은 이대호-신혜정 부부의 일상이 공개된다.



앞서 진행된 '동상이몽2' 스튜디오 녹화에는 이대호의 30년 절친인 전 야구선수 추신수가 출연했다.



추신수는 최근 유튜브와 각종 예능에서 '추신수 괴담'을 폭로하며 활약 중인 아내에 대해 "방송에서 나를 밟아댄다", "조회수를 위해 나를 미끼로 쓴다"라며 불만을 드러냈다. 급기야 잊지 못할 부부싸움 썰까지 방송 최초로 공개하며 '이혼숙려캠프' 출연을 희망한다는 폭탄 발언을 해 스튜디오를 초토화시켰다.



이를 듣던 '이혼숙려캠프' MC 서장훈은 "(그 정도 사건이면) 충분히 출연 가능하다"라며 틈새 섭외(?)를 시도해 웃음을 자아냈다. 모두를 놀라게 만든 추신수의 '보복 폭로전'은 방송을 통해 확인할 수 있다.



이어 추신수는 이대호에게도 폭로전을 이어가며 분위기를 달궜다. 초등학교 3학년 때 이대호에게 야구를 권한 '이대호 최측근'인 추신수가 저격수를 자처한 것. 이에 MC들은 이대호의 실체에 대한 질문을 쏟아내 아슬아슬한 폭로전에 기름을 부었다.



추신수는 "아내가 첫사랑"이라는 이대호의 주장에 의혹을 제기하는가 하면, "용돈 세무조사를 해야 할 것 같다"라며 역대급 폭로를 이어가 이대호를 궁지로 몰아넣었다. 이를 듣던 신혜정은 당황한 기색을 감추지 못해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.



한편, 이대호, 신혜정의 파격적인 애정행각이 공개돼 충격을 안겼다. 모닝 키스로 포문을 연 두 사람의 농도 짙은 스킨십에 보는 이들은 "러브 버그처럼 딱 붙어있다"라며 경악을 금치 못했다. 특히 '30년 절친' 추신수는 "(이 모습이) 진짜 진실이냐?", "연출한 것 아니냐?"라며 끊임없이 의혹을 제기해 폭소를 유발했다.



그런가 하면 예상치 못한 두 사람의 갈등이 이어져 또 한 번 이목이 집중됐다. 아내 신혜정이 이대호가 저지른 은밀한 행적을 발견한 것. 신혜정은 언제나 이대호의 애교에 무장 해제되던 모습과 달리 굳은 표정으로 "당신이 범인이냐?"라며 심문을 시작했다.



그러나 이대호는 아내의 경고에도 '초3 아들'까지 공범으로 만들며 일탈을 멈추지 않아 지켜보던 이들마저 긴장케 했다. 급기야 이전에 저지른 만행들까지 발각된 이대호에 아내 신혜정은 "처음 알았다. 배신감을 느낀다"며 대폭발해 스튜디오를 발칵 뒤집었다. 역대급 사랑꾼 이대호가 돌변한 반란 사건의 전말은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.



또한, '누적 연봉 429억 원'을 달성한 이대호의 새로운 보금자리가 공개돼 스튜디오의 시선을 모았다. 광안대교와 해운대가 한눈에 보이는 '로열 뷰'부터 역대급 규모의 상패 방까지 갖춘 모습에 지켜보던 MC들은 "박물관 같다", "입장료 낼 테니 투어 시켜달라"며 환호했다. 미국에 '5,500평 집'을 보유한 추신수마저 감탄을 금치 못한 이대호, 신혜정의 새로운 보금자리는 방송을 통해 확인할 수 있다.



이어 이대호의 숨겨진 과거가 밝혀졌다. 20년 전 자신을 둘러싼 사건을 계기로 돌연 잠적했던 이대호는 한동안 산속에서 은둔 생활을 했다고 밝혀 스튜디오를 술렁이게 했다. 자타공인 '고기 러버' 이대호가 숨어 살며(?) 감자 3개로 끼니를 때울 수밖에 없던 웃픈 사연을 털어놓자 지켜보던 이들은 웃음을 참지 못했다고 전해진다.



열악한 은둔 생활을 딛고 이대호가 다시 속세로 돌아오게 된 사연은 무엇일지, 이대호-신혜정의 역대급 부부 갈등과 '30년 절친' 추신수의 치열한 폭로전은 15일 월요일 밤 10시 10분 방송될 '동상이몽2'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)