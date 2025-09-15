한투, '주주환원' 목표전환 펀드 출시…"성장주 등 발굴"

한국투자신탁운용은 주주환원 확대 기조와 관련해 수혜가 기대되는 기업에 투자하는 목표전환 펀드인 '한국투자주주환원레벨업목표전환' 펀드를 출시한다고 밝혔습니다.



목표전환 펀드는 공격적 투자로 미리 정한 목표 수익률을 달성하고, 이후 채권 같은 안전 자산으로 전환해 원금 손실 위험성을 최소화하는 공모펀드입니다.



단 이 목표수익률을 얼마나 빨리 순탄하게 달성할지에 대해 불확실성이 존재해 투자 시 유의가 필요합니다.



해당 펀드는 채권 상장지수펀드(ETF)와 주주환원 성장 기업에 투자해 수익을 창출합니다.



투자 기업은 고이익 지속성, 재무구조, 자기자본이익률(ROE), 성장주 혁신 여부 등을 따져 20∼30개 종목을 뽑습니다.



목표수익률은 7%이며, 이 수치를 달성하면 포트폴리오(투자 대상 목록)를 채권형 펀드로 전환해 안정성을 강화합니다.



한투운용 관계자는 "펀드 운용은 우량 기업의 발굴 역량으로 유명한 김기백 ESG운용부 수석이 맡을 예정"이라며 "김 수석이 10년 넘게 1천300개 이상의 기업을 탐방했던 역량을 활용할 계획이며, 김 수석이 운용하는 'ACE 주주환원가치주액티브' ETF는 국내 주주가치 ETF 중 최대 규모를 달성한 바 있다"고 전했습니다.



김 수석은 "한국 증시는 2022년부터 자사주 소각이 본격화되며 배당 성향 확대 수가 빠르게 증가하고 있다"며 "이번 펀드는 1세대 경영인들의 은퇴와 맞물려 배당 확대, 자사주 매입 및 소각 등 주주환원 정책이 강화될 것으로 예상되는 중견 및 중소기업을 핵심 투자 대상으로 삼는다"고 설명했습니다.



이 펀드는 신한은행에서 가입할 수 있습니다.