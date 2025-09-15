'홀란 멀티골' 맨시티, 맨유와 '맨체스터 더비'서 3대 0 완승

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티(맨시티)가 맨체스터 유나이티드(맨유)와의 올 시즌 첫 '맨체스터 더비'에서 엘링 홀란의 멀티골을 앞세워 대승을 거두고 연패 탈출에 성공했습니다.



맨시티는 오늘(15일) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 맨유와의 2025-2026 EPL 4라운드 홈 경기에서 3-0으로 승리했습니다.



개막전 승리 뒤 2연패에 빠졌던 맨시티는 맨유를 제물로 삼아 연패 탈출에 성공하며 2승 2패(승점 6)로 8위에 랭크됐습니다.



반면 맨유는 개막전 패배 뒤 2경기 연속 무패(1무 1승)로 살아나는 듯했지만, 맨시티에 덜미를 잡혀 1승 1무 2패(승점 4)에 그치며 14위에 그쳤습니다.



특히 맨유가 정규리그 개막 4경기에서 승점 4에 그친 것은 1992-1993시즌(1승 1무 2패) 이후 33년 만입니다.



맨시티의 '괴물 스트라이커' 엘링 홀란이 두 경기 연속골을 작성하며 승리의 일등 공신이 됐습니다.



맨시티는 전반 18분 만에 페널티지역 오른쪽에서 제레미 도쿠가 올린 크로스를 필 포든이 골 지역 정면으로 몸을 날리며 헤더로 선제골을 터트려 기선 제압에 성공했습니다.



포든의 헤더는 이날 경기의 결승골이 됐습니다.



전반을 1-0으로 마친 맨시티는 후반 홀란의 멀티골로 맨유를 침몰시켰습니다.



홀란은 후반 8분 도쿠의 침투 패스를 받아 페널티지역 왼쪽으로 파고든 뒤 골지역 왼쪽에서 왼발 슈팅으로 골 그물을 흔들었습니다.



직전 3라운드에서 브라이턴 앤드 호브 앨비언을 상대로 리그 3호골을 터트렸던 홀란은 2경기 연속 골 맛을 봤습니다.



맨시티는 후반 23분 쐐기골이 터졌고, 주인공은 역시 홀란이었습니다.



맨유의 수비수 해리 매과이어의 패스를 가로챈 베르나르두 실바가 전방으로 길게 볼을 투입했고, 홀란이 단독 드리블한 뒤 페널티지역 오른쪽에서 왼발 슈팅으로 멀티골을 넣었습니다.



홀란은 득점 직후 그라운드에 가부좌를 틀고 앉아 '명상 세리머니'를 펼쳐 팬들의 눈을 즐겁게 했습니다.



울버햄튼과의 정규리그 개막전에서도 멀티골을 기록한 홀란은 4, 5호 골을 잇달아 터트리며 단숨에 EPL 득점 선두로 올라섰습니다.



