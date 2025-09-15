이강인, 발목 통증으로 교체…PSG는 개막 4연승 행진

▲ 현지 시간 14일 랑스와의 경기에 선발 출전한 이강인

프랑스 프로축구 리그1 파리 생제르맹(PSG)의 이강인(24)이 이번 시즌 두 번째 선발 출전 경기에서 발목 부상으로 교체됐습니다.이강인은 오늘(15일) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 랑스와의 2025-2026 리그1 4라운드 홈 경기에서 4-3-3 전술로 나선 PSG 중원의 왼쪽 미드필더로 선발 출전했다가 후반 12분 발목 통증으로 교체됐습니다.PSG는 이날 전반 15분과 후반 6분 잇달아 골을 터트린 브래들리 바르콜라의 멀티골 활약을 앞세워 2-0 승리를 거두고 개막 4연승(승점 12)으로 선두에 올랐습니다.이강인으로선 오랜만에 선발 출전한 경기에서 부상으로 교체된 게 아쉽습니다.올 시즌 정규리그 개막전에서 선발로 나서 61분을 뛰었던 이강인은 2라운드에선 교체로 나서고 3라운드에선 결장했다가 3경기 만에 선발 출전 기회를 잡았습니다.이강인은 전반전부터 활발하게 움직였습니다.전반 7분 중원에서 왼쪽 날개로 나선 바르콜라에게 위협적인 침투 패스를 내준 이강인은 1-0으로 앞서던 전반 18분에는 페널티아크 오른쪽 부근에서 따낸 프리킥의 키커로 나서 왼발 슈팅을 시도했지만, 수비벽에 맞은 게 아쉬웠습니다.전반을 공격포인트 없이 마친 이강인은 팀이 2-0으로 앞서던 후반 10분 페널티아크 정면 부근에서 25ｍ짜리 기습적인 중거리 슈팅을 때린 게 골키퍼 정면으로 향하면서 득점으로 이어지지 않았습니다.하지만 슈팅을 시도하고 나서 이강인은 그대로 그라운드에 주저앉았습니다.슈팅 직후 디딤발이었던 오른 발목을 부여잡고 불편함을 호소한 이강인은 결국 후반 12분 세니 마율루와 교체돼 벤치로 돌아오고 말았습니다.앞서 이강인은 미국에서 펼쳐진 축구 대표팀의 9월 A매치 2연전을 준비하던 지난 3일 훈련 도중 패스 게임을 하다가 오른 발목을 살짝 접질려 가벼운 염좌 증세를 느낀 뒤 이튿날 훈련에서 빠지고 재활 치료를 받았습니다.이강인은 5일 훈련에 정상적으로 참여한 뒤 미국전(교체 출전)과 멕시코전(선발 출전) 등 2경기를 모두 소화하고 PSG에 복귀했고, 이날 선발 출전해 또 오른 발목에 이상을 느껴 교체되는 아쉬움을 맛봤습니다.특히 PSG는 이날 전반 30분 만에 흐비차 크바라츠헬리아가 부상으로 교체되고, 후반 12분 이강인에 이어 후반 26분 베랄두마저 발목을 다쳐 교체되는 등 3명의 선수가 다치는 악재를 당했습니다(사진=AP, 연합뉴스)