[뉴욕증시] FOMC 회의, 기준금리 내릴까…'점도표'는?

이번 주 뉴욕증시입니다.



이번 주에는 16일부터 이틀간 열리는 미 연방공개시장위원회 결과가 나옵니다.



또, 8월 소매판매지수가 발표되고요.



19일, 선물옵션 동시 만기일인 '세 마녀의 날'을 맞이해서 변동성 장세가 예상됩니다.



지난 주말 섹터별 마감 상황을 살펴보면 헬스케어가 1% 넘게 하락하고, 산업재가 1% 가까이 내린 반면, 유틸리티는 소폭 오름세를 보였습니다.



우리 시간 18일 새벽 3시 연준의 금리 결정이 나오는데요, 9개월 만에 처음으로 금리 인하에 나설 것이란 전망이 지배적인 가운데, 시장은 연준이 경제 전망 요약에서 제시할 '점도표'에 온 관심을 쏟고 있습니다.



위원들의 금리 전망을 보여주는 점도표가 연내 세 차례 금리 인하 전망에 대한 기대를 충족시킬지가 관건입니다.



또, FOMC 회의 종료 후 이어질 파월 연준 의장의 기자회견이 시장의 금리 경로에 대한 어떤 단서를 줄지도 주목해 봐야겠습니다.



지난 주말 마감한 종목들 살펴보면 테슬라의 강세가 눈에 띄었습니다.



네바다주 당국이 자율주행자 시험 운행을 공식 승인하자 7% 상승했고요.



마이크로소프트는 챗GPT 개발사 오픈AI와 파트너십 개편에 합의하는 등 관계 회복이 진행되고 있다는 소식으로 1% 올랐습니다.



16일 발표되는 8월 소매판매지수를 통해 미국 소비자들의 지출 현황을 가늠할 수 있는데요, 연준의 통화 정책 결정에도 영향을 미칠 중요한 지표이기 때문에 주목해 봐야겠습니다.