상 받자 대기업 솔깃 제안…말 바꿔 유사품 내더니 결국

<앵커>



대기업이 협업을 하자면서 중소기업이 개발한 핵심 기술을 가로채는 일이 아직도 종종 벌어지고 있습니다.



계약상의 갑을 관계와, 갖고 있는 정보량의 차이, 법률 대응 역량까지, 중소기업이 대기업의 기술 탈취를 방어하긴 쉽지가 않은데, 박수진 기자가 어려운 과정을 거쳐 자기 기술을 지켜낸 중소기업 대표를 만났습니다.



<기자>



정지원 대표는 지난 2020년 개인의 건강 정보를 파악해 그에 맞는 영양제를 추천해 주는 AI 기반 기계를 개발했습니다.



국제가전전시회에서 잇따라 혁신상도 받았습니다.



그즈음, 헬스케어 사업을 준비 중이던 롯데가 정 대표 회사에 협업을 제안했고, 정 대표는 핵심 기술까지 공개하며 적극적으로 임했다고 합니다.



하지만 롯데 측이 협업 대신 '제품을 만들어 납품해 달라'고 말을 바꾸면서 거래는 무산됐고, 그로부터 1년 반 뒤 롯데 계열사 롯데헬스케어는 유사 제품을 개발해 시장에 내놓았습니다.



[정지원/알고케어 대표 : (롯데가) '우린 잘못한 게 없으니까 정지원 대표 원하시는 대로 하세요' 그래서 저는 '제 목숨 걸고 싸웁니다']



정 대표는 법적 대응 외에도 언론 제보, 정치권 호소 등 가능한 방법을 모두 동원했습니다.



[정지원/알고케어 대표 : 법으로 싸우기는 너무 어렵습니다, 우리나라가. 자기들끼리 이메일이나 개발 자료에서 저희 제품을 얼마나 참고했는지 제가 어떻게 알아요. 그런데 그걸 피해 기업이 입증을 해야 되거든요.]



롯데 측은 해외에 이미 비슷한 사업 모델이 있다며 기술 탈취가 아니라고 주장했지만, 국회와 중소벤처기업부 중재를 거쳐 결국 해당 사업을 접었습니다.



정 대표는 끈질긴 싸움 끝에 어렵게 기술을 지켜냈다고 안도하면서 중소 벤처기업들에 이런 조언을 건넸습니다.



[정지원/알고케어 대표 : 대기업에서의 제안이니까, 너무 달콤하니까 일단 해보자 이런 경우가 있다고 생각하거든요. 실제로 협업할 수 있는 포인트가 명확하게 나오면 그다음에 (기술이나 자료를) 공유해야 할 거 같아요.]



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 윤태호, VJ : 김준호)