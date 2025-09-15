검사 70여 명 줄사표…'폐지 속도전'에 뒤숭숭

<앵커>



검찰청 해체를 앞두고 검사들이 잇따라 사표를 내고 있습니다. 특검 출범 이후 70명 넘는 검사들이 사의를 표명한 것으로 파악됐는데, 여당이 주도하는 검찰 개혁이 더욱 구체적으로 현실화하면, 검사들의 이탈 속도도 더 빨라질 거라는 관측이 나옵니다.



원종진 기자입니다.



<기자>



지난 7월 3대특검이 출범하면서 검찰은 수사 중이던 사건들과 수사 인력 상당수를 특검에 넘겼습니다.



파견된 검사만 110명에 수사관도 100여 명에 달합니다.



그런데 엎친 데 덮친 격으로 특검 출범 이후 70명 넘는 검사들이 퇴직과 법원 이직 등의 사유로 사의를 표명한 것으로 SBS 취재 결과 파악됐습니다.



사직 의사를 밝힌 검사가 있으면 해당 검찰청은 각 수사기관에 해당 검사가 수사 대상인지에 대한 확인을 요청해야 합니다.



수사와 내사 대상이면 사표 수리가 되지 않기 때문인데, 지난 7월 이후 경찰과 공수처는 물론 각 특검팀에도 검사들에 대한 수사 조회 요청이 쏟아지고 있습니다.



최근 3년 동안 매년 130명 이상의 검사들이 검찰을 떠났지만, 그 대상은 정기 인사 이후 승진에서 누락된 고연차 간부급들이 대부분이었습니다.



하지만 이번 줄사표 대상에는 80년대생 이하 3·40대 저연차 검사들도 적지 않은 것으로 알려졌습니다.



한 검찰 관계자는 "검찰 내부망에 하루에도 여러 개의 사직 인사가 올라와 댓글도 줄어든 상황"이라며 "검찰 해체 수준의 여당발 개편안에 속도가 붙으며 평검사들의 탈출 러시가 이어지는 것 같다"고 분위기를 전했습니다.



법조계 일각에서는 검찰이 권한과 위상은 떨어지고 개혁 대상으로까지 전락한 상황에서 구체적인 검찰개혁 방안이 확정될 경우 검사 이탈이 가속화할 거라는 분석이 나오고 있습니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 김종태)