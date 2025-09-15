신호 대기 차량들에 SUV 돌진…잇따라 '쿵쿵'

<앵커>



어제(14일) 저녁 서울 지하철 뚝섬역 주변 사거리에서 SUV 차량이 다른 차량과 오토바이를 잇달아 들이받는 사고가 났습니다. 이 사고로 7명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



밤 사이 사건사고 소식, 김진우 기자입니다.



<기자>



부서진 차량 여러 대가 도로 위에 이리저리 널브러져 있습니다.



어제저녁 7시쯤 서울 지하철 2호선 뚝섬역 주변 한 사거리에서 20대 남성이 몰던 SUV 차량이 신호를 기다리던 다른 차량 4대와 오토바이 2대를 잇달아 들이받았습니다.



이 사고로 오토바이 운전자가 크게 다쳤고 다른 운전자 6명이 경상을 입었습니다.



SUV 차량 운전자는 음주 상태는 아니었던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 SUV 차량 운전자가 페달을 잘못 조작해 사고를 낸 것으로 보고, 운전자를 입건해 자세한 사고 경위를 조사할 방침입니다.



---



은색 승용차가 마주 오던 차량을 정면으로 들이받습니다.



어제 오후 4시 40분쯤 충남 금산군 복수면의 한 도로에서 60대 남성이 몰던 차량이 역주행하다 다른 차량과 부딪혔습니다.



이 사고로 이 남성과 피해 차량 운전자 등 모두 3명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 이 남성이 길을 잘못 들어 사고를 낸 것으로 보고 있습니다.



---



오늘 새벽 3시 10분쯤에는 서울 영등포구 서부간선도로 양평교 인근에서 달리던 화물차가 도로 위에 멈춰서 있던 자동차 운반 차량을 들이받았습니다.



이 사고로 50대 화물차 운전자가 경상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.



(영상편집 : 최혜란, 화면제공 : 서울 성동소방서·충남 금산소방서·시청자 송영훈)