오늘 영결식…"외부 전문가들, 곧 진상조사 착수"

고 이재석 경사의 영결식은 오늘(15일) 오전 인천해양경찰서에서 치러집니다. 2인 1조 출동 원칙은 왜 지켜지지 않은 것인지, 이 경사가 실종됐을 당시 해경 근무자들은 뭘 하고 있었던 것인지, 사고 원인을 밝힐 조사도 오늘부터 본격적으로 시작됩니다.



정윤식 기자입니다.



<기자>



중국인 남성을 구조하고 숨진 고 이재석 경사의 사고 경위를 밝힐 진상조사단은 오늘 이 경사의 영결식이 끝나는 대로 본격적인 조사에 착수합니다.



앞으로 2주 동안 활동하는 조사단은 우선 이 경사가 구조한 70대 중국인 남성 A 씨를 조사할 것으로 보입니다.



A 씨는 당시 사고 지역에 발령됐던 위험예보 주의보에도 불구하고 튜브나 구명조끼 등 안전 장비를 전혀 갖추지 않았던 것으로 알려졌습니다.



이 경사와 함께 근무했던 인천해양경찰서 영흥파출소 소속 경찰관 5명도 조사 대상입니다.



사고 당시 B 팀장은 이 경사와 당직 근무를 하며 무전을 주고받았고, 나머지 팀원 4명은 휴게 시간을 보내고 있었습니다.



팀원들은 유족 측을 만나 "윗선으로부터 당시 이 경사의 상황을 전달받지 못했고 뒤늦게 무전 내용을 알게 돼 현장으로 출동했다"고 말한 것으로 알려졌습니다.



조사단은 이들에 대한 1차 조사 이후 영흥파출소를 지휘하는 윗선인 인천해양경찰서와 중부지방해양경찰청 관계자들을 조사할 방침인 것으로 알려졌습니다.



해경 훈령에 있는 2인 1조 출동 원칙이 현장에서 지켜지지 않은 이유 등을 추궁할 것으로 보입니다.



해경은 진상조사를 통해 구조 과정 전반을 면밀히 들여다보고 고인의 순직 경위를 밝히겠다고 밝혔습니다.



고 이재석 경사의 영결식은 오늘 오전 10시 인천해양경찰서에서 엄수됩니다.



