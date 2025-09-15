뉴스

[단독] 드론도 보고 있었는데…최소 '33분' 기회 있었다

동은영 기자
작성 2025.09.15 06:13 조회수
<앵커>

갯벌에 고립된 노인을 구조하다 순직한 고 이재석 경사가 최소 33분 이상 바다 위에서 생존해 있었던 것으로 확인됐습니다. 촬영 드론으로 이 경사의 정확한 위치가 확인됐는데도, 당시 구조가 이뤄지지 않았는데 조금이라도 더 빨리 구조에 나섰다면 희생을 막을 수 있었다는 비판이 나옵니다.

동은영 기자입니다.

<기자>

홀로 현장으로 출동한 고 이재석 경사가 인천 꽃섬 인근 갯벌에 고립된 70대 중국인 남성 A 씨를 만난 시간은 지난 11일 새벽 2시 54분.

잠시 뒤 이 경사는 발을 다쳐 움직이기 어렵다는 A 씨를 업으려다 실패합니다.

이 경사는 자신이 입고 있던 구명조끼를 벗어 A 씨에게 건네주고, 주머니에서 자신의 장갑을 꺼내 A 씨 다친 발에 끼워준 뒤 A 씨의 손을 잡은 채 걸어 나갑니다.

5분 뒤 허리까지 오던 물이 턱밑까지 차오르기 시작하더니 강한 물살에 손을 놓친 두 사람이 점점 멀어집니다.

이후 형광색 구명조끼를 입은 A 씨는 바다 위에 떠 있지만 이 경사는 머리만 내민 채 겨우 버티고 있습니다.

이 경사가 A 씨를 발견한 지 약 16분이 지난 시점입니다.

10분 정도가 흐른 뒤 A 씨는 드론을 향해 양손을 흔들며 본인의 위치를 알렸고, 이 경사는 양손으로 무전기와 랜턴을 꼭 쥔 채 발만 겨우 움직이고 있습니다.

드론에 촬영된 이 경사의 마지막 모습입니다.

새벽 2시 54분 A 씨를 만난 뒤 마지막으로 촬영된 3시 27분까지 이 경사가 생존한 상태로 확인된 시간은 최소 33분.

실시간 드론 촬영으로 이 경사의 정확한 위치가 확인되고 물속에서 위험한 상황이라는 게 알려졌는데도 구조는 이뤄지지 않았습니다.

뒤늦게 해경 구조 헬기가 이륙한 것은 새벽 3시 55분.

이미 이 경사의 모습이 사라진 지 18분 지난 시점이었습니다.

이 헬기는 4시 20분 A 씨를 구조했지만, 이 경사의 행방은 찾을 수 없었습니다.

해경 훈령에 규정한 2인 1조의 출동 원칙을 준수했더라면, 33분이라는 시간 안에 조금이라도 빨리 구조에 나섰더라면, 이 경사의 안타까운 희생을 막을 수 있었을 거라는 비판이 커지고 있습니다.

(영상편집 : 윤태호, 디자인 : 전유근)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
