1. "투자 위축 원치 않아…미국서 교육해달라"



미국 트럼프 대통령이 해외 기업들의 투자 의욕을 꺾고 싶지 않다면서 전문 기술 인력이 미국에 들어와 제조 기술을 가르쳐달라고 말했습니다. 미국 조지아주 구금 사태와 관련해 미 국무부 부장관은 깊은 유감을 표명했습니다.



2. '33분' 구조 기회 있었다…오늘 영결식 엄수



갯벌에 고립된 남성을 구하고 순직한 고 이재석 경사가 실종되기 전까지 최소 33분 이상 바다에서 생존했던 것으로 확인됐습니다. 이 경사의 영결식은 오늘(15일) 오전 엄수됩니다.



3. 오늘부터 대정부질문…내란재판부 '쟁점'



민주당이 내란전담재판부 설치 필요성을 거듭 강조하면서 "법원이 먼저 나서지 않으면 입법에 나서겠다"고 압박했습니다. 오늘부터 나흘간 진행되는 대정부 질문에서 내란재판부 설치가 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다.



4. 총리 주재 긴급 회동…"긴밀히 소통·화합"



특검법 합의 파기 과정에서 불거진 이른바 '여당 투톱'의 갈등을 봉합하기 위해 어제저녁 총리 주재로 고위급 긴급 회동이 열렸습니다. 참석자들은 이재명 정부 성공을 위해 당과 정부, 대통령실이 긴밀히 소통하고 화합하기로 했다고 밝혔습니다.