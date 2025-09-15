루마니아 "러시아 자폭 드론, 국경 넘어와 50분간 비행"

▲ 러시아가 발사한 샤헤드 드론 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

루마니아 당국은 자국 영공을 침범한 러시아 드론이 우크라이나 공격용 자폭 드론이었다고 현지시간 14일 밝혔습니다.AFP, dpa 통신에 따르면 루마니아 국방부는 성명에서 전날 자국 상공에 출현한 드론이 '게란'(Geran)형 드론이라고 확인했습니다.루마니아 국방부는 "이 사건은 러시아가 국제법을 존중하지 않는다는 것을 보여주고 루마니아 시민의 안전뿐 아니라 나토의 집단 안보를 위험하게 한다"고 지적했습니다.이어 러시아의 무책임한 행동을 강력히 규탄하고, 이번 사건이 흑해지역 안보와 안정에 새로운 도전을 일으킨다고 강조했습니다.게란은 러시아가 이란 샤헤드-136 드론을 들여와 개량한 기종으로, 폭발물을 탑재하고 목표물에 접근해 스스로 폭발하는 자폭 드론입니다.지난 10일 폴란드 영공을 침범한 러시아 드론은 대부분 폭발물을 싣지 않고 상대 방공망을 교란할 목적으로 띄우는 미끼 드론 '게르베라'(Gerbera) 기종이었습니다.러시아 드론은 전날 루마니아와 우크라이나의 국경을 형성하는 다뉴브강 킬리아 지류를 따라 북동쪽에서 남서쪽으로 약 50분간 비행하다 파르디나 마을 인근에서 우크라이나를 향해 되돌아가며 루마니아 영토를 떠났습니다.루마니아 국방부는 전날 드론이 거주지역 상공을 비행하지 않았고 위협을 가하지는 않았다고 설명했습니다.루마니아 F-16 전투기는 독일의 유로파이터 타이푼 전투기 2대의 지원을 받으며 이 드론을 감시했다고 국방부는 덧붙였습니다.루마니아 국방부는 전투기 조종사가 드론을 격추할 권한이 있었지만 부수적 위험을 피하기 위해 격추하지 않았다고 밝혔습니다.루마니아 외무부는 이날 블라디미르 리파예프 주루마니아 러시아 대사를 초치해 항의했다고 밝혔습니다.폴란드는 러시아의 공중 위협을 차단하기 위해 우크라이나 영공을 폐쇄하는 방안을 다시 검토하자고 제안했습니다.라도스와프 시코르스키 폴란드 외무장관은 독일 일간 프랑크푸르터알게마이네차이퉁(FAZ) 인터뷰에서 "기술적으로는 북대서양조약기구(NATO·나토)와 유럽연합(EU) 차원에서 가능하지만, 폴란드가 단독으로 결정할 수 있는 문제는 아니고 동맹국들이 함께 해야 한다"며 이같이 주장했습니다.우크라이나는 2022년 2월 개전 직후 자국 영공을 비행금지구역(NFZ)으로 선포해달라고 나토와 미국 등 서방에 강력히 요구했습니다.그러나 서방은 러시아 공군이 이를 위반할 경우 격추 시도 등 군사 개입이 불가피해 전쟁이 확대될 우려가 있다며 거부했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)