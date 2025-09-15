[스브스夜] '미우새' 김종국, "나온 이야기들 다 사실 아냐, 진실 근처도 안 가"···결혼에 대한 루머 해명

김종국이 자신의 결혼에 대해 솔직한 이야기를 전했다.



14일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 자신의 결혼을 둘러싼 소문들에 대해 솔직하게 해명하는 김종국의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 김희철은 결혼을 앞둔 김종국과 김동현을 자신의 집으로 초대했다. 그리고 김종국의 결혼을 축하했다.



김희철은 "아내분에 대한 소문이 많이 났다. LA 출신의 화장품 회사 대표라는 말이 있던데 사실이냐?"라고 물었다.



이에 김종국은 손사래를 치며 아니라고 했다. 유명 영어 강사의 딸이라는 소문에 대해서도 아니라던 김종국. 그는 "내가 얘기할게. 나오는 이야기들 있잖아. 다 사실이 아니라고 이야기할 수 있다"라고 말했다.



그는 "결혼한다는 것과 성별 빼고 다 거짓이다. 진실의 근처도 안 갔다"라며 소문은 모두 뜬소문일 뿐이라고 선을 그었다.



김희철은 김종국 어머니의 반응을 물었다. 많이 좋아하셨다는 이야기에 김희철은 반대는 없었냐고 물었다. 이에 김종국은 "반대를 왜 하냐 내 나이에. 아버님도 엄청 좋아하셨지 당연히"라고 말했다.



이어 김희철은 미우새팀을 왜 안 불렀는지 물었다. 이에 김종국은 "결혼식을 작게 하니까 워낙 작으니까 어쩔 수가 없었다"라고 해명했다.



신랑 신부 각각 50석씩 초대했다는 김종국. 김종국은 "그렇다 보니까 일주일에 한 번 이상 보는 사람 연락을 자주 하는 사람들 위주로 먼저 부른 거다"라고 설명했다.



그리고 김종국은 유재석이 사회를 해주겠다고 자청했고 축가는 자신이 하기로 했다고 밝혀 눈길을 끌었다.



한편 이날 김종국과 동생들은 혼수 선물을 걸고 뽑기를 했다. 이에 김희철은 유모차, 김동현은 디퓨저를 혼수로 선물하게 되어 관심을 모았다.



그리고 김종국에게 혼수로 냉장고 선물을 받았던 김종민은 세제로 보답하게 되어 김종국의 화를 돋웠다.



이에 김종민은 "세제 300만 원어치 사드릴게요"라며 평생 사용할 세제 제공을 약속해 폭소를 자아냈다.



