이란, 제제 복원 압박 속에 IAEA 핵사찰 재개 합의 승인

▲ 합의 체결하는 이란과 IAEA

이란 최고국가안보회의는 이란과 국제원자력기구 IAEA가 체결한 핵시설 국제사찰 재개 합의를 승인했다고 현지시간 14일 밝혔습니다.dpa 통신에 따르면 이란 최고국가안보회의는 이날 성명에서 이란과 IAEA가 최근 체결한 합의를 검토 후 승인했다고 밝혔습니다.이란 최고국가안보회의는 그러나 이란이나 이란 핵시설에 대한 '적대적 행동'이 발생하면 합의를 종료한다는 정부 입장을 재차 강조했습니다.압바스 아락치 이란 외무장관과 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 지난 9일 이집트 카이로에서 '이란 내 사찰활동 재개를 위한 실질적인 방안'에 합의했습니다.이란은 지난 6월 이스라엘과 미국으로부터 핵시설 폭격을 받은 이후 IAEA 사찰관의 핵시설 방문을 허용하지 않았습니다.서방은 이란이 핵무기를 개발할 수 있다고 우려하지만 이란은 이를 부인하고 있습니다.이란은 제재 복원 압력을 받는 상황에서 IAEA와 사찰에 관해 합의했습니다.2015년 체결된 이란 핵 합의, JCPOA 서명 당사국인 영국·프랑스·독일 등 유럽 3개국은 이란 핵 프로그램을 문제 삼아 유엔 제재 복원 절차인 '스냅백' 절차를 가동하겠다고 선언한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)