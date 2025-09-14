한학자 총재 "17∼18일 자진출석…출석 거부 아냐"

<앵커>



특검 소식으로 이어갑니다. 김건희 여사와 권성동 국민의힘 의원에게 금품을 건넨 혐의를 받는 통일교 한학자 총재가 오는 수요일이나 목요일에 자진 출석하겠다고 밝혔습니다. 앞서 특검의 세 차례 소환에 모두 불출석했지만, "출석 거부는 아니"라고 주장했습니다.



보도에 한성희 기자입니다.



<기자>



피의자 신분으로 특검 소환 예정이던 통일교 한학자 총재가 오는 17일이나 18일 자진 출석하겠다고 밝혔습니다.



한 총재 측은 "지난 4일 심장 관련 시술 이후 회복 시간을 특검에 요청했다"면서, "출석 거부가 아니라는 점을 명확하게 한다"고 밝혔습니다.



앞서 특검팀은 두 차례 소환 통보에 응하지 않은 한 총재에 대해 내일(15일) 오전 10시 3차 소환을 통보했습니다.



하지만, 한 총재 측이 오늘 오후 건강상 이유를 들어 불출석 사유서를 제출하자, 특검팀은 "3회 소환 불응 처리하고 향후 대책은 검토 중에 있다"며 강경 대응을 예고했습니다.



통상 수사기관은 피의자가 세 차례 조사에 불응하면 체포영장을 청구하는 만큼 특검팀 역시 체포영장 청구를 검토하겠다는 뜻을 내비친 겁니다.



특검팀은 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨가 한 총재 승인을 받고 건진법사 전성배 씨를 통해 교단 현안 청탁과 함께 김건희 여사 측에 샤넬 백 등을 전달했다고 보고 있습니다.



또 윤 씨가 지난 2022년 권성동 국민의힘 의원에게 1억 원을 전달하는 과정과 2023년 전당대회에 교인들이 조직적으로 가입한 의혹 등의 정점에는 한 총재가 있다고 의심하고 있습니다.



때문에 특검팀은 한 총재에 대한 대면 조사가 반드시 필요하다는 입장입니다.



한 총재가 구체적인 날짜까지 제시하며 자진 출석하겠다는 뜻을 밝힌 만큼 특검팀은 조사 일정을 재검토해 조만간 4차 소환을 통보할 것으로 보입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 이소영)