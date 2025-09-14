53초 만에 '벼락골'…감 잡은 'SON'

<앵커>



대표팀에서 맹활약을 펼치고 소속팀 LA FC로 돌아간 손흥민이 리그 2호 골을 터뜨렸습니다. 경기 시작 1분도 안 돼 선제골을 뽑아내며, A매치 포함 3경기 연속골로 상승세를 이어갔습니다.



하성룡 기자입니다.



A매치 2경기 연속골을 터뜨린 손흥민은 LA FC 유니폼을 입고도 단 53초 만에 절정의 득점 감각을 뽐냈습니다.



산호세 원정에 최전방 공격수로 출전한 뒤, 역습 상황에서 빠른 쇄도에 이은 원터치 슛으로 골망을 흔들었습니다.



킥오프 이후 53초 만의 골로 LA FC 구단 역대 3번째 최단 시간 득점입니다.



원정 경기지만 손흥민을 보기 위해 교민들이 몰리며 산호세 구단 사상 한 경기 최다인 5만 1천여 명의 관중이 운집한 가운데, MLS 이적 후 리그 2호 골이자 A매치 포함 3경기 연속골로 보답한 손흥민은, 특유의 찰칵 세리머니로 팬들을 더욱 열광하게 했습니다.



손흥민은 후반에도 공격을 주도했지만, 추가 골은 뽑지 못했고, 후반 35분 팬들의 박수를 받으며 교체됐습니다.



LA FC는 부앙가의 해트트릭을 더해 산호세를 4대 2로 완파했고, 손흥민 합류 이후 5경기에서 2승 2무 1패를 기록하며 서부 콘퍼런스 5위에 자리했습니다.



손흥민은 오는 18일 솔트레이크 원정에서 시즌 3호 골에 도전합니다.



