말 바꾸고 1년 뒤 "똑같은데?"…대기업의 달콤한 유혹

박수진 기자
작성 2025.09.14 21:19 조회수
<앵커>

기술탈취 분쟁 연속 기획, 마지막 순서입니다. 대기업과의 분쟁에서 보기 드물게 기술을 지켜낸 한 스타트업 얘기입니다. 이 업체 대표는 "법으로는 대기업을 절대 이길 수 없다"며 힘겨웠던 경험을 공유했는데요.

박수진 기자가 만나봤습니다.

<기자>

정지원 대표는 지난 2020년 개인의 건강 정보를 파악해 그에 맞는 영양제를 추천해 주는 AI 기반 기계를 개발했습니다.

국제 가전 전시회에서 잇따라 혁신상도 받았습니다.

그즈음, 헬스케어 사업을 준비 중이던 롯데가 정 대표 회사에 협업을 제안했고, 정 대표는 핵심 기술까지 공개하며 적극적으로 임했다고 합니다.

하지만 롯데 측이 협업 대신 '제품을 만들어 납품해달라'고 말을 바꾸면서 거래는 무산됐고, 그로부터 1년 반 뒤 롯데 계열사 롯데헬스케어는 유사 제품을 개발해 시장에 내놓았습니다.

[정지원/알고케어 대표 : (롯데가) '우린 잘못한 게 없으니까 정지원 대표 원하시는 대로 하세요' 그래서 저는 '제 목숨 걸고 싸웁니다']

정 대표는 법적 대응 외에도 언론 제보, 정치권 호소 등 가능한 방법을 모두 동원했습니다.

[정지원 : 법으로 싸우기는 너무 어렵습니다, 우리나라가. 자기들끼리 이메일이나 개발 자료에서 저희 제품을 얼마나 참고했는지 제가 어떻게 알아요. 그런데 그걸 피해 기업이 입증을 해야 되거든요.]

롯데 측은 해외에 이미 비슷한 사업모델이 있다며 기술 탈취가 아니라고 주장했지만, 국회와 중소벤처기업부 중재를 거쳐 결국 해당 사업을 접었습니다.

정 대표는 끈질긴 싸움 끝에 어렵게 기술을 지켜냈다고 안도하면서 중소 벤처 기업들에 이런 조언을 건넸습니다.

[정지원 : 대기업에서의 제안이니까, 너무 달콤하니까 일단 해보자 이런 경우가 있다고 생각하거든요. 실제로 협업할 수 있는 포인트가 명확하게 나오면 그다음에 (기술이나 자료를) 공유해야 할 거 같아요.]

(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 윤태호, VJ : 김준호)
