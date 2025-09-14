"도와달라" 배 움켜쥐고 절뚝…인형탈 쓰고 '휙휙'

이미지 확대하기

<앵커>그제(12일) 경남 김해의 한 식당에서 60대 남성이 종업원과 다른 손님에게 흉기를 휘두르는 일이 있었습니다. 쳐다보는 게 기분 나쁘다는 이유였습니다. 일상 속 공간에서 강력범죄가 잇따르면서 시민들 불안이 커지고 있습니다.KNN 김수윤 기자입니다.<기자>낮시간, 번화가의 한 식당에서 종업원이 황급히 밖으로 뛰쳐나옵니다.곧이어 복부를 찔린 남성이 절뚝거리며 도움을 요청하고, 놀란 시민들이 하나둘 모여듭니다.지난 12일, 경남 김해의 한 식당을 찾은 60대 남성 A 씨가 종업원과 다른 남성 손님을 향해 흉기를 휘둘렀습니다.[인근 상인 : 손님으로 오신 분이 상처를 입고 나왔어요. 도와달라는 목소리를 듣고 베개도 갖다 주고 거즈나 이런 것들을… 응급 상담원과 통화하면서 옆에서 한 분이 또 도와주시고.]A 씨와 피해자들은 서로 모르는 사이로 알려졌습니다.현행범으로 경찰에 붙잡힌 남성은 쳐다보는 게 기분이 나빴다고 진술한 것으로 알려졌습니다.앞서 지난 5일에는 경남 거제의 한 골프장에서 50대 남성이 캐디로 일하고 있던 전처에게 흉기를 휘둘렀습니다.지난달 경남의 한 마트에서는 인형 탈을 쓴 20대 여성이 흉기로 어린이들을 위협하는 일까지 있었습니다.최근 강력범죄가 유동 인구가 많은 마트나 번화가 등 일상적인 공간에서 계속 벌어지고 있는 것입니다.[손상규/경남 창원시 : 무차별적으로 (범죄가) 나타나다 보니까 저도 자식을 키우고 있는데 불안하기도 하고, 집에서 걱정되기도 하고.][김진혁/경남대 경찰학부 교수 : 우리 사회 전체의 전반적인 분노라든가, 폭력적 성향이 표출되는 부분들이 아닌가 해서 우려가 되는 부분이 많습니다.]흉악범에 대한 처벌 강화와 함께 실효성 있는 범죄 예방 대책이 시급해 보입니다.(영상취재 : 안명환, 영상편집 : 최혜란)KNN 김수윤